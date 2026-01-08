散戶借錢衝！融資3500億創17年新高…網笑免驚：算上通膨5000億才叫熱

台股在創新高行情推動下，市場氣氛明顯升溫。最新一篇報導點出，散戶借錢進場的力道同步放大，讓「槓桿是不是過熱」成為股板最新焦點。

根據彭博彙整的數據，截至1月5日，台股融資餘額攀升至3510億元，創下自2008年6月以來的新高，等於17年高點。

報導指出，在AI與半導體題材持續吸金下，投資人追價與槓桿操作同步升溫，也讓市場對波動的敏感度提高。一旦指數出現修正，高槓桿部位可能放大賣壓，成為潛在風險。

部分網友認為，單看融資金額容易誤判，應搭配市場規模與比例來看，留言如「對啊 對啊 離過熱還很遠」、「4000e再跑」、「離2008年高點還有一段距離 而且佔比越來越低」、「按照通膨率 5000億以上 再說亢奮好嗎」、「現在都用質押，看融資不準吧」。也有人直言，資金環境不同於過去，不能直接拿2008年對照。

另一派網友則對槓桿快速升高感到不安，認為這是典型過熱警訊，留言包括「真的完了」、「全民大炒股時代」、「每次覺得很爽很舒服就準備要出事了」、「連大媽都融資all in 就知道過熱了」、「準備重演2022跌整年」。也有人提醒，除了融資，信貸與質押等隱性槓桿並未完整反映在數據中。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。