台股已進「末升段」？與2022年情況似曾相識…網安心：半信半疑中繼續噴

台股近期連日大漲，派對氣氛濃厚，但也讓部分投資人開始居高思危。有網友在股板發文詢問，這一波由台積電帶動的行情，是否已經進入「末升段」，引發大量正反交鋒。

原PO回顧2022年初台積電大漲後反轉、拖累大盤走入空頭的經驗，並點出三項讓人不安的指標，包括「全民皆股、市場極度樂觀」、「台股本益比來到22.14，高於長期區間15至20」，以及「降息環境下的資金行情，可能推升最後一波噴發」。他也直言，是否該趁有獲利時先行了結，以免行情突然反轉，並附上對帳單強調自己並非空手。

不少網友認為，只要市場還有人在擔心末升段，行情就還沒走完，留言多半偏向樂觀或調侃，包括「還有人在問末升段就還沒噴完」、「看到還有人在看空我就放心了」、「半信半疑中繼續噴」、「主升段啦」、「魚尾有時候很大根」。也有人直言，成本拉得夠遠，就算短線修正也不必過度緊張。

另一派網友則認同應該提高警覺，認為派對終究會結束，留言如「魚尾留給別人吃」、「末升段了 這邊要很小心了」、「修正是必然」、「隨時反轉都不會意外」、「融資餘額超高，怕怕的」。也有人提醒，2022年下跌有升息、通膨等背景，不能完全類比，但風險仍不可忽視。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。