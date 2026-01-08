記憶體才剛開始？網點名創見（2451）衝新高…發文後秒鎖漲停！

7日股板網友點名創見（2451），直言「短期20%」、「多 趕快買」，並附上進出場條件與圖表佐證，迅速引來大量跟單、質疑與即時回饋。

原PO指出，創見「剛突破歷史新高、投信差不多賣完了」，設定「240以下進場、進場價10%停損」，並提醒「可以自己查我id」。貼文曝光後，盤中買氣快速湧入，市場同步連動記憶體題材，盤面變化也立刻反映在推文中。

不少網友選擇順勢而為，認為記憶體族群輪動到位，留言包括「美光我大哥，美光又噴了，台廠跟著噴」、「你會贏，這波想追記憶體會怕然後一直漲」、「開盤小買20張」、「亮燈啦」、「猛，漲停了」、「看到已經燈了」、「連續10天買不到」。也有人看好族群擴散，「創見旗下3372典範的封測廠也在低基期，期待財報開獎」。

但另一派則明顯保留，質疑追高與個股體質，直言「這支在記憶體族群超弱，常常別人漲他跌」、「這檔就最弱的記憶體」、「為什麼要買這種虛弱的記憶體模組廠」、「昨天大漲 美光也大漲 你叫大家追嗎」、「珍惜 遠離」。對於追價風險與族群選股，分歧相當明顯。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。