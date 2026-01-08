快訊

記憶體才剛開始？網點名創見（2451）衝新高…發文後秒鎖漲停！

聯合新聞網／ 綜合報導
「短期獲利20%、趕快買！」7日盤中網友霸氣點名創見（2451）剛突破新高，發文沒多久股價直接鎖漲停。記者陳正興／攝影
「短期獲利20%、趕快買！」7日盤中網友霸氣點名創見（2451）剛突破新高，發文沒多久股價直接鎖漲停。記者陳正興／攝影

7日股板網友點名創見（2451），直言「短期20%」、「多 趕快買」，並附上進出場條件與圖表佐證，迅速引來大量跟單、質疑與即時回饋。

原PO指出，創見「剛突破歷史新高、投信差不多賣完了」，設定「240以下進場、進場價10%停損」，並提醒「可以自己查我id」。貼文曝光後，盤中買氣快速湧入，市場同步連動記憶體題材，盤面變化也立刻反映在推文中。

不少網友選擇順勢而為，認為記憶體族群輪動到位，留言包括「美光我大哥，美光又噴了，台廠跟著噴」、「你會贏，這波想追記憶體會怕然後一直漲」、「開盤小買20張」、「亮燈啦」、「猛，漲停了」、「看到已經燈了」、「連續10天買不到」。也有人看好族群擴散，「創見旗下3372典範的封測廠也在低基期，期待財報開獎」。

但另一派則明顯保留，質疑追高與個股體質，直言「這支在記憶體族群超弱，常常別人漲他跌」、「這檔就最弱的記憶體」、「為什麼要買這種虛弱的記憶體模組廠」、「昨天大漲 美光也大漲 你叫大家追嗎」、「珍惜 遠離」。對於追價風險與族群選股，分歧相當明顯。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

散戶借錢衝！融資3500億創17年新高…網笑免驚：算上通膨5000億才叫熱

台股在創新高行情推動下，市場氣氛明顯升溫。最新一篇報導點出，散戶借錢進場的力道同步放大，讓「槓桿是不是過熱」成為股板最新焦點。 根據彭博彙整的數據，截至1月5日，台股融資餘額攀升至3510億元，

台股已進「末升段」？與2022年情況似曾相識…網安心：半信半疑中繼續噴

台股近期連日大漲，派對氣氛濃厚，但也讓部分投資人開始居高思危。有網友在股板發文詢問，這一波由台積電帶動的行情，是否已經進入「末升段」，引發大量正反交鋒。 原PO回顧2022年初台積電大漲後反轉、

記憶體才剛開始？網點名創見（2451）衝新高…發文後秒鎖漲停！

7日股板網友點名創見（2451），直言「短期20%」、「多 趕快買」，並附上進出場條件與圖表佐證，迅速引來大量跟單、質疑與即時回饋。 原PO指出，創見「剛突破歷史新高、投信差不多賣完了」，設定「

漲到讓人怕…台股泡沫何時破？網：只要還有人怕泡沫就不會破

台股持續走高，不少投資人開始出現不安情緒。近日有網友在股板拋出疑問，當股市一路上漲、甚至成為多數人主要收入來源，會不會哪天「沒人接盤」，最終走向泡沫化，這個問題立刻引發大量討論。 原PO提到，若

台股由黑翻紅「非常強勢」！直雲：現在內資主導不須要看外資的態度

台股由黑翻紅 非常強勢 今天開盤前的台指期是跌，不過開盤後就氣勢如虹，隨著台積電由黑翻紅，今天台股也由黑翻紅，台股真的非常非常強勢，可以在台股投資真的很棒。 今天漲的就是我最愛的雙引擎-記

記憶體飆漲想收割？奈米戶抱華邦電「從58到破百」求停利點

台股記憶體族群近日強勢，PTT網友請益「記憶體如何停利」，自稱兩個月前跟風上船、期間「風浪很大差點被甩掉」，手上一張華邦電從58抱到現在，猶豫該不該把「魚尾留給別人賺」，也擔心若後續仍有行情會捨不得，詢問到底該在幾塊賣出，引發網友就追高風險與停利策略熱烈討論。

