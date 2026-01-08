快訊

不只阿里山下雪…氣象署曝這些山區今都有機會 2時間點更酷寒

濃煙竄天！新北三重工廠火警 4人逃至屋頂待援

影／竊超商8包裹得手近8萬 慣竊食髓知味再上門…女店員追出活逮

漲到讓人怕…台股泡沫何時破？網：只要還有人怕泡沫就不會破

聯合新聞網／ 綜合報導
當大家還在半信半疑，指數就繼續噴！網笑：等到連你都忍不住All in時，才是真正的高點。圖／本報資料照片
當大家還在半信半疑，指數就繼續噴！網笑：等到連你都忍不住All in時，才是真正的高點。圖／本報資料照片

台股持續走高，不少投資人開始出現不安情緒。近日有網友在股板拋出疑問，當股市一路上漲、甚至成為多數人主要收入來源，會不會哪天「沒人接盤」，最終走向泡沫化，這個問題立刻引發大量討論。

原PO提到，若未來股市漲到極高水位，甚至出現大量中產階級不工作、轉而全職炒股的情況，是否可能重演泡沫破裂的劇本。貼文並未指向特定時間點，而是從結構面與人性角度出發，詢問「股市是否存在泡沫化的可能性」，引來數百則回應。

不少網友認為，會有人擔心泡沫，反而代表市場還沒到失控階段，留言多半偏向淡定與調侃，包括「只要還有人問這個問題就不會」、「有可能，但不是現在也不是這週」、「還有人會怕泡沫 就還不會」、「只要有人怕 泡沫就永遠不會被戳破」、「如果你不是槓桿開到爆那種 不用擔心」、「還在半信半疑 繼續噴」。

另一派網友則認為，泡沫一定存在，只是時間無法預測，也有人提醒風險正在累積，相關留言如「當然有可能，問題你不知是什麼時候」、「泡沫一定會有 問題是沒人知道什麼時候」、「當初泡沫化前的人都說不會」、「我知道身邊的人鬥房貸增貸 信貸 質押 all in 了」、「黑天鵝都是忽然出現的，沒人可以預測」、「泡沫破了還是會有新的泡沫長出來啊」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台股 信貸 風險 炒股

延伸閱讀

00929納入台積電…00878、00919、0056跟不跟？郭哲榮：直接持有0050或護國神山

0052逆襲爆紅…分割後超熱門！懶錢包：1拆7使長年低調ETF人氣一飛沖天

0050輸了？00881五年報酬178％勝…阿格力：台積電占比僅40％出頭相比差距不小

00981A買0050、0052…花管理費請人脫褲子放屁？網：誰強勢就買誰

相關新聞

記憶體才剛開始？網點名創見（2451）衝新高…發文後秒鎖漲停！

7日股板網友點名創見（2451），直言「短期20%」、「多 趕快買」，並附上進出場條件與圖表佐證，迅速引來大量跟單、質疑與即時回饋。 原PO指出，創見「剛突破歷史新高、投信差不多賣完了」，設定「

漲到讓人怕…台股泡沫何時破？網：只要還有人怕泡沫就不會破

台股持續走高，不少投資人開始出現不安情緒。近日有網友在股板拋出疑問，當股市一路上漲、甚至成為多數人主要收入來源，會不會哪天「沒人接盤」，最終走向泡沫化，這個問題立刻引發大量討論。 原PO提到，若

台股由黑翻紅「非常強勢」！直雲：現在內資主導不須要看外資的態度

台股由黑翻紅 非常強勢 今天開盤前的台指期是跌，不過開盤後就氣勢如虹，隨著台積電由黑翻紅，今天台股也由黑翻紅，台股真的非常非常強勢，可以在台股投資真的很棒。 今天漲的就是我最愛的雙引擎-記

記憶體飆漲想收割？奈米戶抱華邦電「從58到破百」求停利點

台股記憶體族群近日強勢，PTT網友請益「記憶體如何停利」，自稱兩個月前跟風上船、期間「風浪很大差點被甩掉」，手上一張華邦電從58抱到現在，猶豫該不該把「魚尾留給別人賺」，也擔心若後續仍有行情會捨不得，詢問到底該在幾塊賣出，引發網友就追高風險與停利策略熱烈討論。

台股3萬點…外資喊台積電2330元 杜金龍：將打破「三牛一熊」慣性

5日台股來到３萬點的歷史性一刻！後市怎麼看？台積電（2330）盤中一度衝到1695元新天價，最終收盤大漲85元、5.36%，收在1670元。外資卻持續看好台積電後勢，目標價竟喊到與其股票代號相同的23

AI基建潮能撐多久？他憂砍單劇本重演 網曝「觀察關鍵」

台股AI主題續熱，PTT有網友發文追問「要怎麼知道AI基建潮會持續多久」，指出股價常提前反映未來財報，但過往也曾出現股價先見高、營收延後3到4季才觸頂的落差；他擔心2022年半導體產業「缺晶片轉眼變overbooking、砍單說來就來」的情況重演，想知道這波AI基建究竟還能走多遠，並問股板是否有「業內高手也能偷看答案」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。