漲到讓人怕…台股泡沫何時破？網：只要還有人怕泡沫就不會破

台股持續走高，不少投資人開始出現不安情緒。近日有網友在股板拋出疑問，當股市一路上漲、甚至成為多數人主要收入來源，會不會哪天「沒人接盤」，最終走向泡沫化，這個問題立刻引發大量討論。

原PO提到，若未來股市漲到極高水位，甚至出現大量中產階級不工作、轉而全職炒股的情況，是否可能重演泡沫破裂的劇本。貼文並未指向特定時間點，而是從結構面與人性角度出發，詢問「股市是否存在泡沫化的可能性」，引來數百則回應。

不少網友認為，會有人擔心泡沫，反而代表市場還沒到失控階段，留言多半偏向淡定與調侃，包括「只要還有人問這個問題就不會」、「有可能，但不是現在也不是這週」、「還有人會怕泡沫 就還不會」、「只要有人怕 泡沫就永遠不會被戳破」、「如果你不是槓桿開到爆那種 不用擔心」、「還在半信半疑 繼續噴」。

另一派網友則認為，泡沫一定存在，只是時間無法預測，也有人提醒風險正在累積，相關留言如「當然有可能，問題你不知是什麼時候」、「泡沫一定會有 問題是沒人知道什麼時候」、「當初泡沫化前的人都說不會」、「我知道身邊的人鬥房貸增貸 信貸 質押 all in 了」、「黑天鵝都是忽然出現的，沒人可以預測」、「泡沫破了還是會有新的泡沫長出來啊」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。