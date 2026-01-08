台股由黑翻紅「非常強勢」！直雲：現在內資主導不須要看外資的態度

快訊

聯合新聞網／ 直雲的投資筆記
台積電領軍由黑翻紅！「記憶體＋PCB」雙引擎強勢點火，尖點真的繼續「尖」上去。中央社
台股由黑翻紅 非常強勢

今天開盤前的台指期是跌，不過開盤後就氣勢如虹，隨著台積電由黑翻紅，今天台股也由黑翻紅，台股真的非常非常強勢，可以在台股投資真的很棒。

今天漲的就是我最愛的雙引擎-記憶體PCB，PCB今天強勢的原因是日股的三井金屬和日東紡大漲！

帶動台股的PCB非常地強勢~我們的尖點今天也繼續往上尖上去！尖點真的是很棒的股票，定穎則是還在區間不要賣，我PCB最愛的金像電雖然最近不強，不過我們成本是500元左右還是大賺。

記憶體類股的話，昨天美光小跌，本來今天開盤的台股記憶體有壓力，不過觀察只有小小壓一下，就又馬上噴上去真的非常地強勢...我認為這也跟很多人等著買跌有關係，像是直雲就是要大家買漲不要等跌，不然永遠也等不到，強勢股買漲跟著上去就好。

我認為這波的台股因為內資強勢買入，可以說是外資甩在好幾條街外，所以不須要看外資的態度，現在就是由內資主導，在沒有看到任何明顯利空就是努力往前就好。

◎本文內容已獲 直雲的投資筆記 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

PCB 記憶體 台積電 外資 台股 尖點

