台股3萬點…外資喊台積電2330元 杜金龍：將打破「三牛一熊」慣性

5日台股來到３萬點的歷史性一刻！後市怎麼看？台積電（2330）盤中一度衝到1695元新天價，最終收盤大漲85元、5.36%，收在1670元。外資卻持續看好台積電後勢，目標價竟喊到與其股票代號相同的2330元，究竟看到哪些利多？

說了好久的台股三萬點瞬間降落！受到上週五美股大漲激勵，台股5日跳空開高走高，指數續創歷史新高，盤中一度來到30339點，收盤大漲755點、漲幅達2.57%，收在30105點，成交量更達7658億元。三大法人僅買超31.85億元，外資反手賣超76.43億元。

而台積電表現更剽悍，台積電盤中一度衝到1695元新天價，最終收盤大漲85元、5.36%，收在1670元。台積電市值衝上新台幣43.3兆元、創歷史新高，相對占台股上市總市值98.06兆元，權值比重達44.16%。

台股站上三萬點，下跌家數卻是上漲家數的三倍

而外資此前就相當看好台積電，繼Aletheia Capita將台積電目標價提高到2400元之後，高盛也將台積電的投資評等列入亞太區首選買進清單，目標價喊出與其股票代號相同的2330元，相當有意思。

台股自封關日以來氣勢如虹，三個交易日大漲超過1300點。不過，「拉積盤」卻讓市場呈現幾家歡樂幾家愁，由於台積電占台股加權指數權值比重超過44%，單一個股就貢獻大盤近677點，占台股今天上漲點數755點比重超過89%。

但弔詭的是，在台股站上三萬點之際，今日上市櫃公司合計上漲家數409家，但下跌家數卻高達1398家，是上漲家數的3.4倍，不少投資人都在哀號，感到情何以堪。

李鎮宇看好台股2026攻上3萬5

而接下要觀察的重頭戲就是1月15日台積電法說會，台新金控首席經濟學家李鎮宇表示，市場是在提前押寶台積電法說會的答案，他認為指數衝破三萬只是衝過心理關卡，比較像是市場在修正「之前太過保守的假設」，他樂觀看好台股今年可能上35000點。

李鎮宇認為，今年台股的主旋律沒有變，AI 硬體建設還在跑，資本支出循環還在往上，指數不會只停在三萬。現在看35000點不是喊口號，是一個在情境假設下合理的上緣。市場真正的風險「不是今天漲太多，而是你還用去年的眼鏡看今年的產業」。

主動群益台灣強棒ETF暨群益馬拉松基金經理人陳沅易認為，AI驅動台股企業獲利增長，至今已邁入第三年，期間獲利年增率成長126%，成為帶動大盤創高的重要推手。市場預估2026年台股獲利增長率上看兩成，在降息循環延續，資金回流與內資動能充沛之下，台股成長有撐。後續可留意美國長債利率走勢，以及美國期中選舉、台灣縣市長選舉等事件引發的投資契機，以伺機汰弱留強。

在降息環境中，泛科技股族群受惠程度最高，因此AI仍是今年台股主流，尤其隨著雲端服務供應商資本支出上修、AI應用擴增，商機百花齊放，採取主動選股將更能靈活掌握AI行情下的多元投資契機。產業配置上，看好AI發展及其帶動的規格升級，包括AI伺服器、電源、散熱、PCB/CCL、半導體廠務設備、先進封裝等類股皆可關注。

杜金龍：今年會打破「三牛一熊」慣性

資深分析師杜金龍表示，根據波浪理論分析，台股自17306點啟動後的漲勢極為強勁，目前漲幅已超過12000點，這一波主升段預計持續約13個月，儘管目前市場先看30000至32000點區間，但長線目標位階仍維持在33000點。

杜金龍指出，若是多頭年，元月通常會是最低點，預期今年第一季與第四季有多頭表現的機會，至於第二、三季可能進入休息整理，「就像馬也要吃吃草才能繼續跑。」尤其目前包括成交量能與月KD等指標來到高檔，也需要降溫一下。

在產業選擇上，AI依然是主流，建議布局仍以台積電及上中下游供應鏈為首選。然而，在第二、三季大盤整理期間，非電族群如塑化、金融等傳產股有望出現補漲行情，投資人可留意相關機會。

杜金龍指出，以往台股有「三牛一熊」的慣性，也就是漲三年、跌一年，不過今年將是破解「三牛一熊」慣性的一年，預期到年底仍有12%以上的空間可以期待。

