快訊

MLB／被海盜DFA的鄭宗哲轉戰光芒！仍在40人名單中

冷空氣持續南侵！今晚到明晨再探低溫 下周後半有熱帶擾動發展

台股早盤跌逾百點 台積電下跌15元開出

台股爆量嚇壞股民！網憂「高檔換手將崩盤」短線過熱

聯合新聞網／ 綜合報導
台股示意圖。中央社
台股示意圖。中央社

台股1/7盤中量能急噴，PTT有網友發文指出「還沒11點成交量就5000億以上」，並一路更新到收盤（不含盤後）成交量達8530億、創歷史高，直言依過往經驗「大盤出現這種狀況，不久後可能崩盤」，質疑如今市場過熱是否已進入高檔風險區，或將一路衝上4萬點，引發鄉民對「爆量是見頂訊號、還是多頭續航」論戰。

在台股近期站上3萬點後，市場熱度明顯升溫，題材股輪動快速，盤面常見記憶體、面板等熱門族群帶動追價與當沖，推升單日成交金額。一般而言，成交金額常被視為反映市場活躍程度與資金參與度的指標之一。

原PO在文中以「爆大量都沒好事」為核心，將盤中量能飆升視為警訊，並連續紀錄11:27成交量6000億、12:29衝7000億、13:13破7828億到13:21上8000億，最後以8530億收盤定調「創歷史高」，反映其擔憂多頭末端常伴隨失控交易量、出現急漲急跌的高波動。

不少網友認同短線過熱，留言以「擦鞋童」、「糕點到了」、「高檔爆大量」形容散戶搶進，並拿航運時期的爆量回檔劇本示警，提醒「高點套利要小心」。也有人用技術面口吻稱「爆量黑K就懂了」，主張先降槓桿、等拉回再找標的，避免追在情緒最高點。

另一派則反向解讀量能，認為「漲時用錢堆，沒量才要怕」，把爆量視為多頭延伸的「量滾量」，並點名主動ETF、熱門權值與題材股股本大、換手積極，量大屬結構性現象；也有網友喊「這次不一樣」、以「國安在很穩」安撫情緒，甚至戲謔「往上崩到40000點」。整體討論呈現兩極：空方把爆量視為警報，多方則視為資金通膨下的新常態，後續仍得看資金是否延續與拉回承接力道。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台股 PTT ETF 大盤

延伸閱讀

00940於台股3萬多點之際還在破發！基金黑武士「配息加回」：報酬率0.45％

00631L啟動分割投票！網喊「開啟大零股」：人人買0050正二時代

台股3萬點…外資喊台積電2330元 杜金龍：將打破「三牛一熊」慣性

00929納入台積電…00878、00919、0056跟不跟？郭哲榮：直接持有0050或護國神山

相關新聞

AI基建潮能撐多久？他憂砍單劇本重演 網曝「觀察關鍵」

台股AI主題續熱，PTT有網友發文追問「要怎麼知道AI基建潮會持續多久」，指出股價常提前反映未來財報，但過往也曾出現股價先見高、營收延後3到4季才觸頂的落差；他擔心2022年半導體產業「缺晶片轉眼變overbooking、砍單說來就來」的情況重演，想知道這波AI基建究竟還能走多遠，並問股板是否有「業內高手也能偷看答案」。

台股爆量嚇壞股民！網憂「高檔換手將崩盤」短線過熱

台股1/7盤中量能急噴，PTT有網友發文指出「還沒11點成交量就5000億以上」，並一路更新到收盤（不含盤後）成交量達8530億、創歷史高，直言依過往經驗「大盤出現這種狀況，不久後可能崩盤」，質疑如今市場過熱是否已進入高檔風險區，或將一路衝上4萬點，引發鄉民對「爆量是見頂訊號、還是多頭續航」論戰。

記憶體飆漲想收割？奈米戶抱華邦電「從58到破百」求停利點

台股記憶體族群近日強勢，PTT網友請益「記憶體如何停利」，自稱兩個月前跟風上船、期間「風浪很大差點被甩掉」，手上一張華邦電從58抱到現在，猶豫該不該把「魚尾留給別人賺」，也擔心若後續仍有行情會捨不得，詢問到底該在幾塊賣出，引發網友就追高風險與停利策略熱烈討論。

台股3萬點…外資喊台積電2330元 杜金龍：將打破「三牛一熊」慣性

5日台股來到３萬點的歷史性一刻！後市怎麼看？台積電（2330）盤中一度衝到1695元新天價，最終收盤大漲85元、5.36%，收在1670元。外資卻持續看好台積電後勢，目標價竟喊到與其股票代號相同的23

鴻勁、群聯...張捷的6隻金雞母曝光！雲端大廠拉貨推升記憶體 PCB上游寡占有望高成長

展望2026年，AI依舊是投資市場的主旋律，但要著重於「新AI」供應鏈，建議可從半導體IC測試設備、記憶體超級循環、高毛利PCB供應鏈尋找投資機會。

漲破1700元的台積電（2330）還能再買嗎…專家：穩坐龍頭別怕買在高點？

台積電帶動全民皆股 成交值創新高怎麼操作 打開最近的財經媒體版面，幾乎都是和台積電有利的新聞，使得內資、外資、散戶追買台積電，2026年新的一年台股就氣勢如虹，成交量更是一再刷新歷史新高紀錄

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。