台股爆量嚇壞股民！網憂「高檔換手將崩盤」短線過熱

台股1/7盤中量能急噴，PTT有網友發文指出「還沒11點成交量就5000億以上」，並一路更新到收盤（不含盤後）成交量達8530億、創歷史高，直言依過往經驗「大盤出現這種狀況，不久後可能崩盤」，質疑如今市場過熱是否已進入高檔風險區，或將一路衝上4萬點，引發鄉民對「爆量是見頂訊號、還是多頭續航」論戰。

在台股近期站上3萬點後，市場熱度明顯升溫，題材股輪動快速，盤面常見記憶體、面板等熱門族群帶動追價與當沖，推升單日成交金額。一般而言，成交金額常被視為反映市場活躍程度與資金參與度的指標之一。

原PO在文中以「爆大量都沒好事」為核心，將盤中量能飆升視為警訊，並連續紀錄11:27成交量6000億、12:29衝7000億、13:13破7828億到13:21上8000億，最後以8530億收盤定調「創歷史高」，反映其擔憂多頭末端常伴隨失控交易量、出現急漲急跌的高波動。

不少網友認同短線過熱，留言以「擦鞋童」、「糕點到了」、「高檔爆大量」形容散戶搶進，並拿航運時期的爆量回檔劇本示警，提醒「高點套利要小心」。也有人用技術面口吻稱「爆量黑K就懂了」，主張先降槓桿、等拉回再找標的，避免追在情緒最高點。

另一派則反向解讀量能，認為「漲時用錢堆，沒量才要怕」，把爆量視為多頭延伸的「量滾量」，並點名主動ETF、熱門權值與題材股股本大、換手積極，量大屬結構性現象；也有網友喊「這次不一樣」、以「國安在很穩」安撫情緒，甚至戲謔「往上崩到40000點」。整體討論呈現兩極：空方把爆量視為警報，多方則視為資金通膨下的新常態，後續仍得看資金是否延續與拉回承接力道。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。