記憶體飆漲想收割？奈米戶抱華邦電「從58到破百」求停利點

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為華邦電中科廠。圖／華邦電提供
台股記憶體族群近日強勢，PTT網友請益「記憶體如何停利」，自稱兩個月前跟風上船、期間「風浪很大差點被甩掉」，手上一張華邦電從58抱到現在，猶豫該不該把「魚尾留給別人賺」，也擔心若後續仍有行情會捨不得，詢問到底該在幾塊賣出，引發網友就追高風險與停利策略熱烈討論。

隨台股年初多頭氣氛延續，2026年開紅盤後指數續創高，市場資金輪動帶動中小型題材股活躍，記憶體股更成為盤面焦點之一。以華邦電為例，1/7收在106.5元、連日走揚；南亞科同日收241元、波動加劇。 此外，國際市場也傳出DRAM與儲存相關成本壓力，部分PC品牌點名記憶體價格上升，助長族群想像空間。

一名網友在PTT發文，文中自稱屬於「小小奈米戶」，但過去疫情期間曾靠航運行情「賺了半年薪水」，因此期待今年記憶體是否也能再賺零用錢；他並透露當天又小買南亞科100股，希望趁熱度延續多撿一些獲利，並以「真心誠意發問」求停利價位，反映在強勢股急漲後常見的「獲利恐懼」與踏空焦慮。

多數網友對「停利點」並未給出明確數字，反而一面倒回應「才一張不用想太多、想賣就賣」，或乾脆喊「立刻、現在、賣出」，提醒散戶別把操作複雜化；另有網友主張可採「分批賣」與「留底倉」，例如拆成零股分週出場、用均價處理，或以跌破均線、爆量長黑等技術訊號作為動態停利依據，也有人建議觀察美股美光(MU)走勢作參考。

不同意見則聚焦在「這波像不像航運」：有人警告等到全民都在談記憶體、甚至「麵店也在講」時就可能接近尾聲，直言「長榮喊上看300就一路崩」的劇本恐重演；也有人反向看多，認為AI大循環仍在、本益比偏低，喊出「剛開始而已」甚至誇張目標價，並嘲諷「幹嘛停利、逢高加碼」的槓桿梗。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

