漲破1700元的台積電（2330）還能再買嗎…專家：穩坐龍頭別怕買在高點？

聯合新聞網／ 趣 講 股
台積電（2330）受惠2奈米優勢晉升全球市值第6大，專家建議小資族可將漲不動的持股轉進台積電並長期持有，大戶應列為核心標配，避免頻繁換股錯失長線獲利。路透
台積電帶動全民皆股 成交值創新高怎麼操作

打開最近的財經媒體版面，幾乎都是和台積電有利的新聞，使得內資、外資、散戶追買台積電，2026年新的一年台股就氣勢如虹，成交量更是一再刷新歷史新高紀錄，達到8530億元。但是已經漲到1700元的台積電股票還可以再買嗎？

甚至很多散戶想要把之前很熱、最近卻不太漲的AI伺服器股（因為短線的錢都跑去追買記憶體股了）、高配息ETF換成台積電，這樣換股可以嗎？

不買台積電虧大了

回答投資人這些疑問之前，先來分析這些和台積電緊密 利多的新聞包括：台積電成為全球第6大市值的公司、台積電股價突破1700元大關，拉升台股指數突破3萬點、並再同創歷史新高紀錄、外資調升台積電目標價突破2000元、AMD發表由台積電最新2奈米打造的AI晶片產品、主動式ETF買滿台積電持股比重還不夠、再買0050、0052等高含積量的ETF，引發熱議...

首先，如果你有長期觀察台積電市值在全球排名變動的話，可以發現：台積電長期以來的全球市值排名大多在第9、10名之間，這次在2026年一開始，台積電市值就達到1.67兆美元，來到全球第6名，是有史以來最佳的名次。

台積電憑的是穩健

原因除了排名競爭對手（博通、Meta、沙烏地阿美石油、特斯拉）的營運前景、股價變動比較大之外，主要還是台積電的穩健營運帶動機構法人的持股信心，使得股價、市值能夠一步一腳印的持續前進所致。

其次，這個台積電營運穩健、往前邁進的利器，就是今年CES科技展上，AMD執行長蘇姿丰發表要搶占輝達AI晶片市占的王牌產品，正是由台積電最新2奈米技術打造而成。現在各家科技公司正爭相下單2奈米製程，也代表台積電未來的晶圓代工寡占的龍頭地位相當穩固，股價自然就一去不回頭了。

列為投資標準配備

但是台積電現在漲成這樣，還能再追嗎？個人的看法是，要衡量你的資產配置狀況，以及投資性格而定。

如果你能投入股市的資金並不多、但是可以放得久，建議現在仍然可以換掉漲不動的個股或ETF來買台積電、並長期持有，3年、5年後的總投資報酬率只會更高。

如果你能投入股市的資金很多，那就要做好持股配置，台積電依然可以列為首選、高持股比重個股，其他績優科技股、市值及高配息類型ETF都兼備，比重則依照自己的喜好而定，但就是不要看到哪邊漲得比較多就一直換股，因為這樣投資股市實在太辛苦、又不見得賺比較多喔！

◎本文為獨家授權，嚴禁抄襲，違者必定追究。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

2330台積電 ETF 報酬率 資產配置 科技股 成交量

