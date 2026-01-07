台股回檔免怕？「投機力道」還在就別做空！直雲：從記憶體狂飆看懂資金流向

台股稍有回檔 但是記憶體仍然噴發

今天台股稍有回檔，不過也滿正常的，畢竟兩天已經大漲很多，所以我認為稍微跌一下也滿好的，畢竟每天一直衝可能未來會有天大跌來修正乖離率，大跌反而會造成人踩人，大漲小回是滿健康的，其實就算有跌也是做多而已！我們就是做多...

今天最噴的還是記憶體，全球的記憶體股就是一直噴！

所以我們南亞科和華邦電還是繼續漲，今天也有很多記憶體股還在大漲，我認為記憶體股有人氣又有基本面真的很棒，就是一直抱著就對了；賺一個大波段真的很補。

2026年以來我愛的PCB族群就開始偏弱，原因就是投信會在年底作帳，PCB股票又是投信重倉股票去年底已經做完帳，所以投信今年年初就不作帳，PCB還有很多投信喜歡的像是川湖就開始偏弱，也讓今天的主動式ETF開始偏弱，其實就是最近的投信一直在賣超啦！不過我們買股票和主動式ETF不可能在那邊買買賣賣，所以我認為抱緊PCB即可。

今天雖然今天股票漲漲跌跌，整個盤不能說強也不能說弱，不過觀察投機的力量還在，像是今天拉聯電到漲停就滿投機，只要投機的力量還在...多頭的勢力就還在；投機這就是一個多頭訊號。

目前也沒有什麼明顯利空，所以做多即可喔！

◎本文內容已獲 直雲的投資筆記 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。