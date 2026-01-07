快訊

飛官和戰機在哪裡？資深漁民研判「落在黑潮主流帶」：可能被帶往這方向

國稅單位志工辱視障母「看不到別出來害人」 兒怒：主管還要求撤文

別養小霸／霸凌非「突變」 最危險教養訊號藏在家庭中

台股回檔免怕？「投機力道」還在就別做空！直雲：從記憶體狂飆看懂資金流向

聯合新聞網／ 直雲的投資筆記
記憶體族群具備人氣與基本面優勢，PCB雖受投信賣超影響暫時休息，但直雲建議投資人續抱即可。記者陳正興／攝影
記憶體族群具備人氣與基本面優勢，PCB雖受投信賣超影響暫時休息，但直雲建議投資人續抱即可。記者陳正興／攝影

台股稍有回檔 但是記憶體仍然噴發

今天台股稍有回檔，不過也滿正常的，畢竟兩天已經大漲很多，所以我認為稍微跌一下也滿好的，畢竟每天一直衝可能未來會有天大跌來修正乖離率，大跌反而會造成人踩人，大漲小回是滿健康的，其實就算有跌也是做多而已！我們就是做多...

今天最噴的還是記憶體，全球的記憶體股就是一直噴！

所以我們南亞科和華邦電還是繼續漲，今天也有很多記憶體股還在大漲，我認為記憶體股有人氣又有基本面真的很棒，就是一直抱著就對了；賺一個大波段真的很補。

2026年以來我愛的PCB族群就開始偏弱，原因就是投信會在年底作帳，PCB股票又是投信重倉股票去年底已經做完帳，所以投信今年年初就不作帳，PCB還有很多投信喜歡的像是川湖就開始偏弱，也讓今天的主動式ETF開始偏弱，其實就是最近的投信一直在賣超啦！不過我們買股票和主動式ETF不可能在那邊買買賣賣，所以我認為抱緊PCB即可。

今天雖然今天股票漲漲跌跌，整個盤不能說強也不能說弱，不過觀察投機的力量還在，像是今天拉聯電到漲停就滿投機，只要投機的力量還在...多頭的勢力就還在；投機這就是一個多頭訊號。

目前也沒有什麼明顯利空，所以做多即可喔！

◎本文內容已獲 直雲的投資筆記 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 回檔 台股 記憶體 聯電

相關新聞

台股回檔免怕？「投機力道」還在就別做空！直雲：從記憶體狂飆看懂資金流向

台股稍有回檔 但是記憶體仍然噴發 今天台股稍有回檔，不過也滿正常的，畢竟兩天已經大漲很多，所以我認為稍微跌一下也滿好的，畢竟每天一直衝可能未來會有天大跌來修正乖離率，大跌反而會造成人踩人，大漲小

台積電（2330）股價1680元貴嗎？網：你等2000再來問一次

台積電（2330）股價衝上1680元，再度引爆股板熱議。有網友發文請益，直球提問「台積電1680算貴嗎」，背後其實是許多投資人共同的焦慮：追高怕套牢，不追又怕錯過。 原PO透露，朋友是「哲哲」（

黃仁勳傳1月再訪台「兆元宴2.0」救老AI股？網嗨：0050加碼

黃仁勳再度成為台股話題中心。外媒指出，輝達創辦人暨執行長黃仁勳，最快將於1月再訪台灣，行程包含北士科海外總部簽約、台灣尾牙，以及備受矚目的「兆元宴」，消息曝光後立刻在股板掀起熱議。 報導指出，黃

他問巴菲特賣台積電有「不為人知的秘密」？反遭全網吐槽酸爆

台積電6日開低走高，尾盤再有戲劇性演出，一口氣上漲15元，跨越1700元大關來到1705元，再創新高。一名網友在PTT以「台積電對於巴菲特的價值投資？」為題發文，討論巴菲特當初買進台積電、後續又出清的原因是否僅與地緣政治有關。

群創爆大量衝破百萬張⋯他看傻「到底誰在買？」 網曝1潛在風險

台股1/6盤中成交量大爆發，面板股群創(3481)在午盤前後傳出單日成交張數衝破百萬，PTT網友以「12點就101.7萬張了…可怕，到底誰在買」形容盤勢瘋狂，引發網友熱議。討論焦點集中在「天量是否代表行情啟動」、當沖推升週轉率帶來的風險，以及股價是否真有機會挑戰30元以上。

台股站上3萬點該追？網酸「投資觀念錯誤」：短期心態最危險

台股近日站上3萬點整數關卡，引發市場關注，也讓投資新手再度陷入「追高或錯過」的焦慮。一名Dcard網友以「台股破3萬點，現在是進場的好時機嗎？」為題發文，直言看到指數創高「前景大好」，卻又擔心現在進場風險過高，相關提問迅速引來大量回覆，討論焦點圍繞在是否該因指數創高而卻步，以及投資應不應該刻意挑時點。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。