快訊

飛官和戰機在哪裡？資深漁民研判「落在黑潮主流帶」：可能被帶往這方向

國稅單位志工辱視障母「看不到別出來害人」 兒怒：主管還要求撤文

別養小霸／霸凌非「突變」 最危險教養訊號藏在家庭中

台積電（2330）股價1680元貴嗎？網：你等2000再來問一次

聯合新聞網／ 綜合報導
面對美債虧損想轉追台積電卻猶豫不決，網友直言「1700以下是禮物」並建議若怕波動可改買0050。記者曾學仁／攝影
面對美債虧損想轉追台積電卻猶豫不決，網友直言「1700以下是禮物」並建議若怕波動可改買0050。記者曾學仁／攝影

台積電（2330）股價衝上1680元，再度引爆股板熱議。有網友發文請益，直球提問「台積電1680算貴嗎」，背後其實是許多投資人共同的焦慮：追高怕套牢，不追又怕錯過。

原PO透露，朋友是「哲哲」（指：分析師郭哲榮）的忠實粉絲，過去重壓美債卻始終沒賺到錢，近期看到台積電單日大漲超過百元，開始心癢。但一邊是已經賠錢的美債，一邊是單價高達1680元的台積電，讓他卡在「不賣不甘心、賣了又怕追高」的矛盾裡。

留言區幾乎一面倒嘲諷與調侃，從「現在不買你要多少買」、「1700以下是天上掉下來的禮物」，到「你等2000再來問一次」，充滿股板經典語錄。不少人翻出歷史記憶，點名過去600、800、1000、1200時期，都曾出現「嫌貴文」，如今看來全成笑話。

但也有網友提醒，問題不在價格，而在承受度。「你會怕代表你抱不住」、「買了跌100你就會崩潰」，認為與其糾結貴不貴，不如先想清楚能否承受波動。也有人建議改買零股或0050，避免單一個股帶來的心理壓力。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

2330台積電 0050元大台灣50 ETF

延伸閱讀

台股靠台積電（2330）直接飛越3萬點！股添樂火車上被問0056還能買嗎：沒這麼差

去年股民平均獲利140萬？別哭…若扣掉郭台銘、魏哲家 專家：會覺得好過很多

台股3萬點「歷史新高」不敢買？存股哥直接加碼五張0056：下月領股息4萬5

台股3萬點…黃鐙輝曝為何自己投資大盤0050：「抱現金」才是最大風險！

相關新聞

台股回檔免怕？「投機力道」還在就別做空！直雲：從記憶體狂飆看懂資金流向

台股稍有回檔 但是記憶體仍然噴發 今天台股稍有回檔，不過也滿正常的，畢竟兩天已經大漲很多，所以我認為稍微跌一下也滿好的，畢竟每天一直衝可能未來會有天大跌來修正乖離率，大跌反而會造成人踩人，大漲小

台積電（2330）股價1680元貴嗎？網：你等2000再來問一次

台積電（2330）股價衝上1680元，再度引爆股板熱議。有網友發文請益，直球提問「台積電1680算貴嗎」，背後其實是許多投資人共同的焦慮：追高怕套牢，不追又怕錯過。 原PO透露，朋友是「哲哲」（

黃仁勳傳1月再訪台「兆元宴2.0」救老AI股？網嗨：0050加碼

黃仁勳再度成為台股話題中心。外媒指出，輝達創辦人暨執行長黃仁勳，最快將於1月再訪台灣，行程包含北士科海外總部簽約、台灣尾牙，以及備受矚目的「兆元宴」，消息曝光後立刻在股板掀起熱議。 報導指出，黃

他問巴菲特賣台積電有「不為人知的秘密」？反遭全網吐槽酸爆

台積電6日開低走高，尾盤再有戲劇性演出，一口氣上漲15元，跨越1700元大關來到1705元，再創新高。一名網友在PTT以「台積電對於巴菲特的價值投資？」為題發文，討論巴菲特當初買進台積電、後續又出清的原因是否僅與地緣政治有關。

群創爆大量衝破百萬張⋯他看傻「到底誰在買？」 網曝1潛在風險

台股1/6盤中成交量大爆發，面板股群創(3481)在午盤前後傳出單日成交張數衝破百萬，PTT網友以「12點就101.7萬張了…可怕，到底誰在買」形容盤勢瘋狂，引發網友熱議。討論焦點集中在「天量是否代表行情啟動」、當沖推升週轉率帶來的風險，以及股價是否真有機會挑戰30元以上。

台股站上3萬點該追？網酸「投資觀念錯誤」：短期心態最危險

台股近日站上3萬點整數關卡，引發市場關注，也讓投資新手再度陷入「追高或錯過」的焦慮。一名Dcard網友以「台股破3萬點，現在是進場的好時機嗎？」為題發文，直言看到指數創高「前景大好」，卻又擔心現在進場風險過高，相關提問迅速引來大量回覆，討論焦點圍繞在是否該因指數創高而卻步，以及投資應不應該刻意挑時點。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。