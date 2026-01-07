台積電（2330）股價1680元貴嗎？網：你等2000再來問一次

台積電（2330）股價衝上1680元，再度引爆股板熱議。有網友發文請益，直球提問「台積電1680算貴嗎」，背後其實是許多投資人共同的焦慮：追高怕套牢，不追又怕錯過。

原PO透露，朋友是「哲哲」（指：分析師郭哲榮）的忠實粉絲，過去重壓美債卻始終沒賺到錢，近期看到台積電單日大漲超過百元，開始心癢。但一邊是已經賠錢的美債，一邊是單價高達1680元的台積電，讓他卡在「不賣不甘心、賣了又怕追高」的矛盾裡。

留言區幾乎一面倒嘲諷與調侃，從「現在不買你要多少買」、「1700以下是天上掉下來的禮物」，到「你等2000再來問一次」，充滿股板經典語錄。不少人翻出歷史記憶，點名過去600、800、1000、1200時期，都曾出現「嫌貴文」，如今看來全成笑話。

但也有網友提醒，問題不在價格，而在承受度。「你會怕代表你抱不住」、「買了跌100你就會崩潰」，認為與其糾結貴不貴，不如先想清楚能否承受波動。也有人建議改買零股或0050，避免單一個股帶來的心理壓力。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。