黃仁勳傳1月再訪台「兆元宴2.0」救老AI股？網嗨：0050加碼

黃仁勳再度成為台股話題中心。外媒指出，輝達創辦人暨執行長黃仁勳，最快將於1月再訪台灣，行程包含北士科海外總部簽約、台灣尾牙，以及備受矚目的「兆元宴」，消息曝光後立刻在股板掀起熱議。

報導指出，黃仁勳結束2026年美國CES行程後，將來台參加北士科台灣總部「星群（Constellation）」的簽約儀式，該據點也是輝達在美國以外的首個全球性總部。同時，他也將出席輝達在台灣的尾牙，並與台積電、鴻海、廣達、緯創等供應鏈夥伴共進晚宴，再現「兆元宴」場面。

不少網友將此行視為重要訊號，留言直呼「歡迎財神爺!」、「訊號來了」、「台灣要感恩這位科技巨擘這樣重視台灣」、「伺服器鴻海廣達緯創該發動了」、「0050加碼加碼」，也有人認為黃仁勳頻繁來台，凸顯台灣在AI供應鏈中的關鍵地位。

但也有另一派網友持保留態度，直言「股價爛到沒人在意了」、「老黃沒用了自己都上不去」、「漲不動的NV跟漲不動的老AI一起取取暖也好」、「股價盤一陣子了還不漲，有夠糞」，認為題材熱度與股價表現之間仍存在落差。

