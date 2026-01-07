快訊

菲律賓近海發生6.7地震 暫無傷亡通報、官方警告恐有餘震

恐嚇槍擊盧秀燕！台中偵查佐遭起訴…曾記功5次還是警專第一名畢業

柯文哲為何獨留陳昭姿 人工生殖法成藍白合大考驗？

黃仁勳傳1月再訪台「兆元宴2.0」救老AI股？網嗨：0050加碼

聯合新聞網／ 綜合報導
外傳黃仁勳將於1月CES後訪台簽約北士科總部並舉辦兆元宴，激勵0050與老AI股討論熱度。(路透)
外傳黃仁勳將於1月CES後訪台簽約北士科總部並舉辦兆元宴，激勵0050與老AI股討論熱度。(路透)

黃仁勳再度成為台股話題中心。外媒指出，輝達創辦人暨執行長黃仁勳，最快將於1月再訪台灣，行程包含北士科海外總部簽約、台灣尾牙，以及備受矚目的「兆元宴」，消息曝光後立刻在股板掀起熱議。

報導指出，黃仁勳結束2026年美國CES行程後，將來台參加北士科台灣總部「星群（Constellation）」的簽約儀式，該據點也是輝達在美國以外的首個全球性總部。同時，他也將出席輝達在台灣的尾牙，並與台積電、鴻海、廣達、緯創等供應鏈夥伴共進晚宴，再現「兆元宴」場面。

不少網友將此行視為重要訊號，留言直呼「歡迎財神爺!」、「訊號來了」、「台灣要感恩這位科技巨擘這樣重視台灣」、「伺服器鴻海廣達緯創該發動了」、「0050加碼加碼」，也有人認為黃仁勳頻繁來台，凸顯台灣在AI供應鏈中的關鍵地位。

但也有另一派網友持保留態度，直言「股價爛到沒人在意了」、「老黃沒用了自己都上不去」、「漲不動的NV跟漲不動的老AI一起取取暖也好」、「股價盤一陣子了還不漲，有夠糞」，認為題材熱度與股價表現之間仍存在落差。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0050元大台灣50 ETF 黃仁勳 台積電 供應鏈 北士科

他問巴菲特賣台積電有「不為人知的秘密」？反遭全網吐槽酸爆

台積電6日開低走高，尾盤再有戲劇性演出，一口氣上漲15元，跨越1700元大關來到1705元，再創新高。一名網友在PTT以「台積電對於巴菲特的價值投資？」為題發文，討論巴菲特當初買進台積電、後續又出清的原因是否僅與地緣政治有關。

群創爆大量衝破百萬張⋯他看傻「到底誰在買？」 網曝1潛在風險

台股1/6盤中成交量大爆發，面板股群創(3481)在午盤前後傳出單日成交張數衝破百萬，PTT網友以「12點就101.7萬張了…可怕，到底誰在買」形容盤勢瘋狂，引發網友熱議。討論焦點集中在「天量是否代表行情啟動」、當沖推升週轉率帶來的風險，以及股價是否真有機會挑戰30元以上。

台股站上3萬點該追？網酸「投資觀念錯誤」：短期心態最危險

台股近日站上3萬點整數關卡，引發市場關注，也讓投資新手再度陷入「追高或錯過」的焦慮。一名Dcard網友以「台股破3萬點，現在是進場的好時機嗎？」為題發文，直言看到指數創高「前景大好」，卻又擔心現在進場風險過高，相關提問迅速引來大量回覆，討論焦點圍繞在是否該因指數創高而卻步，以及投資應不應該刻意挑時點。

謝金河點名2026年「兩件事不能做」…網嚇哭：台積電（2330）要準備下去了

財信傳媒董事長謝金河日前撰文點出「2026年有兩件事不能做」，分別是不要唱衰 台積電，以及不要低估 川普。原意在於回顧過去唱衰論述的落空與國際局勢變化，卻在PTT股板掀起一波熟悉的「反指標警報」，留言

前女主播怒夫「亂買1檔股票」一路慘跌差點婚變 今見股價：我才是豬

台股記憶體族群近期漲勢兇猛，老牌大廠華邦電（2344）今（6）日收盤強勢站上104元，不僅讓股民嗨翻，更讓主播劉芯彤上演一場「被股價打臉」的家庭趣劇。

