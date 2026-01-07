謝金河點名2026年「兩件事不能做」…網嚇哭：台積電（2330）要準備下去了

財信傳媒董事長謝金河日前撰文點出「2026年有兩件事不能做」，分別是不要唱衰 台積電，以及不要低估 川普。原意在於回顧過去唱衰論述的落空與國際局勢變化，卻在PTT股板掀起一波熟悉的「反指標警報」，留言區瞬間炸鍋。

謝金河在文章中轉述《先探投資週刊》同仁的觀察，直言近年唱衰台積電的說法屢見不鮮，從「掏空台灣」、「美積電」到「會變成Toshiba」，結果皆未發生，反而見到台積電「愈戰愈勇」。同時，他也提到川普的非典型政治風格，認為市場不應低估其行動力，並點出這些年國際局勢的實際變化。文章發布時，正值台股站上3萬點、台積電股價大漲之際，時間點格外敏感。

不少網友第一時間將焦點放在「訊號」本身，認為老謝一開口，反而代表短線該提高警覺，有人直言「訊號來了」、也有人喊出「我就是在等這個訊號」、「可以空了嗎」、「趕快出場」、「丸子」、「完了」、「GG準備下去了」。

也有另一派網友試圖替內文降溫，指出這篇文章其實是轉述觀點，並非謝金河直接看多或看空，「內容不是老謝說的，大家沒看懂訊號」、「內文嚴格說起來不是老謝看法 他是轉述」、「這兩件事看內文不是他說的啊」，認為單憑標題就下結論，恐怕才是真正的誤讀。

