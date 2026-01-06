前女主播怒夫「亂買1檔股票」一路慘跌差點婚變 今見股價：我才是豬

台股記憶體族群近期漲勢兇猛，老牌大廠華邦電（2344）今（6）日收盤強勢站上104元，單日漲幅8.9%，不僅讓股民嗨翻，更讓前主播劉芯彤上演一場「被股價打臉」的家庭趣劇。

劉芯彤今日發文表示，這檔股票差點引發「家庭失和」，之前老公「火星人」有錢就亂買、看到就下單「彷彿手指頭裝了自動交易系統」，在股價33.9元時入手多張華邦電，結果一路慘跌至13.2元。看著帳面虧損，她忍不住開啟「碎念模式」，狂轟老公亂買股票套牢，家裡氣氛一度僵到連寵物都不敢吭聲。

沒想到風水輪流轉，隨著記憶體市況大熱，華邦電如今股價翻倍破百元。當年的「亂買」瞬間變成「神操作」，劉芯彤無奈嘆道「誰知道火星人竟然是有遠見的人，從今以後我再也不能唸他了」。

悲情的是，地位逆轉的不只股價，劉芯彤透露最近自己賣了兩檔股票，手才剛按賣出，股價就立刻噴出漲停，反被老公唸了一頓，她崩潰自嘲「謝謝，原來我們家真正的『反指標』是我，我才是那頭豬」。

此外，進一步試算這波「神操作」的含金量，假如2025年元月進場華邦電，從最低點13.2元一路狂奔至104元，波段漲幅688%，相當於買一張股票就能賺9萬800元，報酬率驚人將近7倍，還不包含額外領到的股利。即便不是買在最低點，以劉芯彤老公當初入手的33.9元推算，抱到如今一張也能獲利7萬100元，報酬率高達206%。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。