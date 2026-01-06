快訊

神隱4年屢被爆失智！77歲葉啟田露面 認了「這部位」出問題

外界揣測姊弟政治互動緊張 謝典霖否認參選彰化縣長：爭取連任議長

停砍公教年金不適用修法前已退休人員？ 銓敘部秀公文法規澄清

前女主播怒夫「亂買1檔股票」一路慘跌差點婚變 今見股價：我才是豬

聯合新聞網／ 綜合報導
記憶體示意圖。圖／AI生成
記憶體示意圖。圖／AI生成

台股記憶體族群近期漲勢兇猛，老牌大廠華邦電（2344）今（6）日收盤強勢站上104元，單日漲幅8.9%，不僅讓股民嗨翻，更讓前主播劉芯彤上演一場「被股價打臉」的家庭趣劇。

劉芯彤今日發文表示，這檔股票差點引發「家庭失和」，之前老公「火星人」有錢就亂買、看到就下單「彷彿手指頭裝了自動交易系統」，在股價33.9元時入手多張華邦電，結果一路慘跌至13.2元。看著帳面虧損，她忍不住開啟「碎念模式」，狂轟老公亂買股票套牢，家裡氣氛一度僵到連寵物都不敢吭聲。

沒想到風水輪流轉，隨著記憶體市況大熱，華邦電如今股價翻倍破百元。當年的「亂買」瞬間變成「神操作」，劉芯彤無奈嘆道「誰知道火星人竟然是有遠見的人，從今以後我再也不能唸他了」。

悲情的是，地位逆轉的不只股價，劉芯彤透露最近自己賣了兩檔股票，手才剛按賣出，股價就立刻噴出漲停，反被老公唸了一頓，她崩潰自嘲「謝謝，原來我們家真正的『反指標』是我，我才是那頭豬」。

此外，進一步試算這波「神操作」的含金量，假如2025年元月進場華邦電，從最低點13.2元一路狂奔至104元，波段漲幅688%，相當於買一張股票就能賺9萬800元，報酬率驚人將近7倍，還不包含額外領到的股利。即便不是買在最低點，以劉芯彤老公當初入手的33.9元推算，抱到如今一張也能獲利7萬100元，報酬率高達206%。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

主播 華邦電 記憶體

延伸閱讀

華邦電（2344）站上100元…今天又是由記憶體領軍！直雲：先去數錢了

華邦電飆漲空軍出手！他喊估值溢價5成先放空：停損設180元

華邦電處分華東5,000張股票 處分利益2.88億元

小摩：華邦電受惠DRAM前景改善 目標價從70元升至83元

相關新聞

去年股民平均獲利140萬？別哭…若扣掉郭台銘、魏哲家 專家：會覺得好過很多

人比人 氣死人！笑看股民平均賺多少 每到舊的一年過去、新的一年來臨的時刻，財經媒體總會統計「過去一年平均股民賺XXX萬元」的文章。今年有趣的是：前一篇寫著「2025年每個股民平均賺了140萬元」

台股衝破3萬點！他好奇「8000點年代怎麼活」 網嘆：至少買得起房

台股5日開盤後一路走高，盤中更首度站上3萬點大關，台積電也衝上1695元歷史新高。對此，一名網友好奇，以前台股長期卡在8000點的時代，大家究竟是怎麼生活的？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

台股強到沒朋友！郭哲榮喊出「寂寞無敵」：連4天創高不甩美股

分析師郭哲榮6日指出，台股持續展現強勢格局，當天加權指數大漲超過400點，盤中最高來到30511點，已是連續第四個交易日改寫歷史新高。他形容，台股在近期行情中呈現「寂寞無敵」的狀態，走勢明顯強於國際股

前女主播怒夫「亂買1檔股票」一路慘跌差點婚變 今見股價：我才是豬

台股記憶體族群近期漲勢兇猛，老牌大廠華邦電（2344）今（6）日收盤強勢站上104元，不僅讓股民嗨翻，更讓主播劉芯彤上演一場「被股價打臉」的家庭趣劇。

台積電再創新天價！黃暐瀚：赴美設廠時就說了 相信魏哲家

台積電今（6）日開低走高，尾盤再有戲劇性演出，一口氣上漲15元，跨越1700元大關來到1705元，再創新高，帶動台股尾盤再大漲百點...

台積電台股或美股哪個好？他兩邊都買卻「各玩各的」 直指：母股更會漲

美股台積電TSM ADR與台股台積電2330「哪個比較好」？近期PTT熱議，有網友直言自己雖然兩邊都有買，但近期感覺「各玩各的、沒啥連動」，甚至覺得母股更會漲，引發網友圍繞溢價折價、匯率影響與交易便利性熱議，也有人乾脆把話題導向槓桿商品TSMX。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。