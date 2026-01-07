快訊

台股站上3萬點該追？網酸「投資觀念錯誤」：短期心態最危險

聯合新聞網／ 綜合報導
台股飛躍3萬點，台積電是頭號大功臣。中央社
台股近日站上3萬點整數關卡，引發市場關注，也讓投資新手再度陷入「追高或錯過」的焦慮。一名Dcard網友以「台股破3萬點，現在是進場的好時機嗎？」為題發文，直言看到指數創高「前景大好」，卻又擔心現在進場風險過高，相關提問迅速引來大量回覆，討論焦點圍繞在是否該因指數創高而卻步，以及投資應不應該刻意挑時點。

台股近期在AI概念股與權值股帶動下頻創新高，大盤飆破3萬點，市場資金集中於半導體、伺服器、記憶體等族群，指數雖強，但不少個股走勢分歧，也讓「指數高不高」與「能不能買」成為反覆被討論的問題。部分投資人指出，權值股拉盤下，中小型股表現相對疲弱，使得追價與觀望情緒並存，進一步放大新手的進場焦慮。

一名網友在Dcard發文，他在文中並未設定明確投資標的，只是單純詢問「現在是不是好時機」，也坦言「怕錯過」。不少網友直指這類問題本質上是情緒反應，有人回應「20000點一堆這種文、25000點又一堆、30000點又來」，認為真正有投資觀念的人不會只看指數高低決定進出；也有人提醒「不要有今天進場、明天被套的想法」，點出短期心態才是最大風險。

多數留言形成的共識是「長期投資不必糾結點位」。不少人建議以ETF或指數型商品為主，採定期定額或分批進場方式，降低追高風險；也有人表示「年輕投資指數不用管幾點，有閒錢買就對了」、「ETF越早進越賺」，認為時間才是報酬的關鍵。另有網友指出，大盤高不代表所有股票都貴，仍可視個別產業與趨勢布局。

不過，留言中也出現不同操作思維。部分人主張「大跌時一次加碼，績效比定期定額還好」，認為應保留現金等待明顯回檔；也有人分享自身經驗，指出「權值拉盤、個股慘烈」，選擇在高檔先獲利了結、等待更好的買點。更悲觀的聲音則提到曾歷經萬點股災，「腰斬不是開玩笑的」，對當前行情保持高度戒心。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台股 大盤 Dcard ETF 半導體

