他問巴菲特賣台積電有「不為人知的秘密」？反遭全網吐槽酸爆

台積電6日開低走高，尾盤再有戲劇性演出，一口氣上漲15元，跨越1700元大關來到1705元，再創新高。一名網友在PTT以「台積電對於巴菲特的價值投資？」為題發文，討論巴菲特當初買進台積電、後續又出清的原因是否僅與地緣政治有關。

該網友指出，巴菲特投資標的多看重護城河、現金流與長期成長性，因而好奇他買進台積電時「一定看到了什麼」。然而市場普遍認為巴菲特賣出台積電的理由之一是地緣政治風險，原PO質疑若只是如此，邏輯上蘋果也難置身事外；他並認為「5-10年內台海應該都滿安全的」，推估台積電短期競爭力仍強，想知道是否還有「不為人知的問題」。

針對原PO提問，不少網友先把焦點拉回「你在找安全感」，有人直言「都漲到歷史新高了才討論」、「單純想尋找安全感而已」。也有人直接吐槽「怎不打電話問他」、「來這邊找人通靈？」另有網友認為巴菲特賣出不必然需要複雜理由，「他覺得有更好的投資機會就這樣」，甚至指出台積電在其資金體量下「就買一丁點而已」，未必能代表本人高度押注或堅定信念。

多數留言則聚焦在「地緣風險的性質不同」。有網友比喻，台積電若遭遇極端情境，可能面臨「被國有化」或資產與營運受衝擊，嚴重時甚至讓持股成為「壁紙」；相較之下，蘋果較可能是供應鏈斷鏈導致產品效能、供貨與業績受影響，「跌的程度不同」。也有人補充，巴菲特投資標的是全球市場，沒有必要特意承擔台海相關不確定性，「就像你也不會去買烏克蘭的股票一樣」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。