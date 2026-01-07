群創爆大量衝破百萬張⋯他看傻「到底誰在買？」 網曝1潛在風險

台股1/6盤中成交量大爆發，面板股群創(3481)在午盤前後傳出單日成交張數衝破百萬，PTT網友以「12點就101.7萬張了…可怕，到底誰在買」形容盤勢瘋狂，引發網友熱議。討論焦點集中在「天量是否代表行情啟動」、當沖推升週轉率帶來的風險，以及股價是否真有機會挑戰30元以上。

近期群創股價轉強，市場焦點多指向「低軌衛星」與SpaceX題材發酵。隨著SpaceX旗下星鏈(Starlink)持續擴張、發射量維持高檔，供應鏈想像帶動資金追捧，市場並盛傳群創以扇出型面板級封裝(FOPLP)切入低軌衛星相關零組件供應鏈，成為短線點火主因之一。

一名網友在PTT貼出群創成交量排行截圖後直言「太可怕」，核心疑問是「到底誰在買」，並以破紀錄視角觀察市場情緒已接近失控邊緣。留言中也出現「轉手率太高，這到底是機會還是風險」、「有人在洗量？」等回應，顯示原PO與部分網友對暴量背後的籌碼結構高度警戒，擔心追價者多為短線資金，隔日恐面臨劇烈震盪甚至處置。

多數網友則偏向以情緒與趨勢解讀，頻刷「我們的人」自嘲式口號，並以「包子」暱稱群創，認為「1字頭不買買2字頭？」、「有量就有價」；也有人喊出「後天就30」、「年底破50」、「目標80」、「沒到100都不退」等誇張目標價，搭配「航海先人：這味道很熟悉」等語，將本波類比2021年熱門股狂潮，形塑「膽子大才賺得到」的氛圍。

不過，另一路聲音提醒「成交量贏不代表成交值贏」，強調拿低價股比張數意義有限，也有人搬出華航曾有破百萬張、ETF00940上市日更高量等例子反駁「新紀錄」說法；偏空者則直指「過熱訊號+1」、「散戶都瘋了」、「明天被關」、「山頂要記得跑」，並擔心嘎空或當沖退潮後「海水退了就知道誰沒穿褲子」，呼籲別把暴量視為單向利多。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。