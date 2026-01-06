快訊

去年股民平均獲利140萬？別哭…若扣掉郭台銘、魏哲家 專家：會覺得好過很多

聯合新聞網／ 趣 講 股
新聞說股民平均賺140萬？其實是把外資、郭董這類大股東都算進去了...若扣掉「超級大戶」，平均獲利瞬間剩下40萬，是不是突然覺得心裡平衡多了。記者陳正興／攝影
新聞說股民平均賺140萬？其實是把外資、郭董這類大股東都算進去了...若扣掉「超級大戶」，平均獲利瞬間剩下40萬，是不是突然覺得心裡平衡多了。記者陳正興／攝影

人比人 氣死人！笑看股民平均賺多少

每到舊的一年過去、新的一年來臨的時刻，財經媒體總會統計「過去一年平均股民賺XXX萬元」的文章。今年有趣的是：前一篇寫著「2025年每個股民平均賺了140萬元」，隔天就有另一家媒體寫了「每個股民平均賺了83萬元」。好笑的是，明明是同一個台灣股市，卻有兩種、甚至3、4種不同答案！

其實是因為前者單純把台股總成長市值除以台股的總開戶人數，得出140萬元的答案。這個數字其實不少耶！相當於上班族2～3年的年薪收入，難怪很多股民覺得：很難賺這麼多吧？紛紛自嘲自己是拉低水平的那個人。

後者則是把台股總成長市值扣除外資占將近40％的比重（也就是外資賺的），再除以台股的總開戶人數，得出來的股民去年賺到的數字也就少了將近40％，這一算就撫慰了不少在股市裡賺不多的投資人心靈。

郭董、魏董拉高平均數

然而，接下來就有更多網友想到可以撫慰更多心靈的算法，例如去年台股總成長市值再扣掉國安基金、投信、券商持股比重，再扣除台積電魏董、鴻海郭董...等上市大股東的持股比重的話，股民去年平均賺到的金額大概只剩下40萬元。

看到這裡，覺得自己去年沒有在股市裡賺很多的人，有沒有得到更多的安慰？但是別忘記：在台股總開戶人數裡，有很多已經是靜止戶、沒在買賣股票或是持股很低的帳戶，扣掉這些開戶數又會拉高了股民去年平均的賺錢金額。

哇！股民去年平均到底賺多少錢？該怎麼算？結果還沒算清楚，今年的第一天開市又大漲386點了，還真的是算不完呢！

賺多賺少 跟自己比

所以套一句大家常常說的：人比人，氣死人。投資股市賺多、賺少，跟自己比就好，不要跟別人比。

別人在股市裡丟進500萬元，當然可能賺到140萬元的水平；

如果你只在股市裡丟進50萬元，卻賺了20萬元，雖然總金額不到股民平均水平，但是報酬率卻是高達40％，直接輾壓加權指數全年只上漲26％的成績！

當然，「有沒有買對股票？」絕對是你賺多、賺少的關鍵因素，例如同樣是AI伺服器代工廠，緯穎的股價去年大漲71.2％，和碩反而大跌25%；

同樣是半導體產業的龍頭標竿企業、也同樣去年會賺進超過6個資本額，台積電的股價去年大漲44％，聯發科股價卻是白做工、只漲1％。

說穿了還是要自己做功課選股、換股、留股，不要總是等著股市名嘴報明牌，要不然就去買適合自己投資性格的ETF，耐心長期持有，必能歡喜收割！

◎本文為獨家授權，嚴禁抄襲，違者必定追究。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

