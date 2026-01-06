台積電再創新天價！黃暐瀚：赴美設廠時就說了 相信魏哲家

台積電今（6）日開低走高，尾盤再有戲劇性演出，一口氣上漲15元，跨越1700元大關來到1705元，再創新高，帶動台股尾盤再大漲百點，收在30576.3點，上漲471.26點，漲幅1.57%。資深媒體人黃暐瀚回顧，去年台積電宣布赴美設廠時，他曾公開表示願意相信董事長魏哲家，卻因此遭到部分人士強烈批評；不過從後續發展來看，當時許多悲觀預測並未成真。

黃暐瀚在臉書發文指出，當初有人預言台積電股價恐跌至每張500元、美國軍力將不敢與中俄抗衡、日本政局也會出現明顯動盪，但實際情況是，台積電股價持續走高，美軍依舊展現軍事實力，日本高市早苗內閣的民調也未出現大幅下滑。他認為，這顯示過去部分「唱旺中共、唱衰美國、看壞日本」的論調，至少在目前階段，缺乏事實支撐。

進一步談到台灣當前局勢，黃暐瀚形容，現況呈現多重並行的矛盾狀態：一方面，美國持續展現軍事力量，股市表現強勁，台股突破3萬點、台積電股價一路向上；另一方面，中共對台軍演未歇，軍購特別條例在立法院審查程序受阻，政治對立依舊存在。

黃暐瀚分析，除了立場鮮明的深藍、深綠或深白選民外，約有三至四成的中間理性選民，更在意的是國家穩定、防衛能力與民生安定。他認為，在當前氛圍下，展現溫和、理性，甚至願意「退讓」的一方，反而更容易獲得這群選民的好感，而退後並不等於示弱，而是一種策略性的前進。

