台股強到沒朋友！郭哲榮喊出「寂寞無敵」：連4天創高不甩美股

分析師郭哲榮6日指出，台股持續展現強勢格局，當天加權指數大漲超過400點，盤中最高來到30511點，已是連續第四個交易日改寫歷史新高。他形容，台股在近期行情中呈現「寂寞無敵」的狀態，走勢明顯強於國際股市。

郭哲榮表示，本波台股最值得關注的現象，在於市場並未受到美股表現限制。前一晚美股那斯達克指數僅小幅整理，但台股仍舊開高走高，顯示資金與信心並非單純跟隨美股，而是反映自身產業結構優勢。

他指出，台灣具備完整且強勢的AI供應鏈，同時記憶體供給持續吃緊，成為支撐台股表現的重要基礎，也讓台股能夠走出屬於自己的多頭節奏。他也回顧，去年11月21日指數回測季線、市場情緒偏向恐慌時，便曾公開點出多頭結構未破，後續指數走勢也印證當時的判斷。

從族群來看，郭哲榮認為，近期盤面主軸仍圍繞在AI與記憶體相關族群，整體表現相對集中。不過他也觀察到，與前一交易日相比，櫃買指數同步轉強，顯示資金開始由權值股向中小型股擴散，有助於行情延續，屬於較為健康的輪動型態。

至於大型權值股方面，郭哲榮指出，台積電再創歷史新高，反映市場對AI晶片需求長期成長的高度期待；鴻海、廣達、緯創等老牌AI概念股走勢相對震盪，但基本面數據仍維持穩健。他形容，這類大型個股雖然移動速度較慢，但一旦啟動，帶動指數的力道仍不容小覷。

郭哲榮重申，他對2026年行情的關鍵字仍是「高」，認為在資金擴散、產業輪動的條件下，台股有機會呈現百花齊放的多頭結構。他也提醒，盤面節奏快速，投資人仍須留意短線波動，但整體趨勢仍偏向多方。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。