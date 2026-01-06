快訊

防共諜！國防部祭公文機密新規定 基層怨：天兵政策

台積電尾盤大漲15元寫1705新天價 台股再創30576點新高

心情很沉重！星宇張國煒：今年14架新機加入壓力大 年終獎金不好擴充

台股強到沒朋友！郭哲榮喊出「寂寞無敵」：連4天創高不甩美股

聯合新聞網／ 綜合報導
台股連四天創高展現「寂寞無敵」氣勢，AI與記憶體雙引擎點火，完全不甩美股；資金轉進櫃買市場帶動健康輪動，分析師郭哲榮預言2026年行情關鍵字就是「高」，準備迎接百花齊放。記者陳正興／攝影
台股連四天創高展現「寂寞無敵」氣勢，AI與記憶體雙引擎點火，完全不甩美股；資金轉進櫃買市場帶動健康輪動，分析師郭哲榮預言2026年行情關鍵字就是「高」，準備迎接百花齊放。記者陳正興／攝影

分析師郭哲榮6日指出，台股持續展現強勢格局，當天加權指數大漲超過400點，盤中最高來到30511點，已是連續第四個交易日改寫歷史新高。他形容，台股在近期行情中呈現「寂寞無敵」的狀態，走勢明顯強於國際股市。

郭哲榮表示，本波台股最值得關注的現象，在於市場並未受到美股表現限制。前一晚美股那斯達克指數僅小幅整理，但台股仍舊開高走高，顯示資金與信心並非單純跟隨美股，而是反映自身產業結構優勢。

他指出，台灣具備完整且強勢的AI供應鏈，同時記憶體供給持續吃緊，成為支撐台股表現的重要基礎，也讓台股能夠走出屬於自己的多頭節奏。他也回顧，去年11月21日指數回測季線、市場情緒偏向恐慌時，便曾公開點出多頭結構未破，後續指數走勢也印證當時的判斷。

從族群來看，郭哲榮認為，近期盤面主軸仍圍繞在AI與記憶體相關族群，整體表現相對集中。不過他也觀察到，與前一交易日相比，櫃買指數同步轉強，顯示資金開始由權值股向中小型股擴散，有助於行情延續，屬於較為健康的輪動型態。

至於大型權值股方面，郭哲榮指出，台積電再創歷史新高，反映市場對AI晶片需求長期成長的高度期待；鴻海、廣達、緯創等老牌AI概念股走勢相對震盪，但基本面數據仍維持穩健。他形容，這類大型個股雖然移動速度較慢，但一旦啟動，帶動指數的力道仍不容小覷。

郭哲榮重申，他對2026年行情的關鍵字仍是「高」，認為在資金擴散、產業輪動的條件下，台股有機會呈現百花齊放的多頭結構。他也提醒，盤面節奏快速，投資人仍須留意短線波動，但整體趨勢仍偏向多方。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

郭哲榮 台股 2330台積電 記憶體

延伸閱讀

台股攻上3萬點「面板三喵變三雄」？他點名這大廠：其實沒利多

台股大漲755點…「這五檔」就貢獻725點！阮慕驊：其他股票簡直莊孝維

台積電（2330）狂飆卻成主動ETF經理人噩夢！基金黑武士：所以00981A才買進0050

00981A成分股納入0050、0052…經理人這招絕了！網：扣了兩次管理費

相關新聞

台股衝破3萬點！他好奇「8000點年代怎麼活」 網嘆：至少買得起房

台股5日開盤後一路走高，盤中更首度站上3萬點大關，台積電也衝上1695元歷史新高。對此，一名網友好奇，以前台股長期卡在8000點的時代，大家究竟是怎麼生活的？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

台股強到沒朋友！郭哲榮喊出「寂寞無敵」：連4天創高不甩美股

分析師郭哲榮6日指出，台股持續展現強勢格局，當天加權指數大漲超過400點，盤中最高來到30511點，已是連續第四個交易日改寫歷史新高。他形容，台股在近期行情中呈現「寂寞無敵」的狀態，走勢明顯強於國際股

華邦電（2344）站上100元…今天又是由記憶體領軍！直雲：先去數錢了

華邦電站上100元 今天又是由記憶體領軍 昨天傳出三星與海力士已向伺服器、PC及智慧手機用DRAM客戶提出漲價，今年第一季報價將較去年第四季飆漲60%-70%。也帶動今天的記憶體繼續噴漲，可說是

台股衝破3萬點！這檔ETF「含積黃金比」狂吸1800張…法人搶進排行榜曝光

台股昨在強勁的買盤推動下一舉突破3萬點歷史性大關，「護國神山」台積電持續展現驚人爆發力，成為此波多頭行情的絕對領頭羊。在這波氣勢如虹的上漲浪潮中，含「積」量較高的新一代市值型ETF表現格外亮眼，已成為

台積電台股或美股哪個好？他兩邊都買卻「各玩各的」 直指：母股更會漲

美股台積電TSM ADR與台股台積電2330「哪個比較好」？近期PTT熱議，有網友直言自己雖然兩邊都有買，但近期感覺「各玩各的、沒啥連動」，甚至覺得母股更會漲，引發網友圍繞溢價折價、匯率影響與交易便利性熱議，也有人乾脆把話題導向槓桿商品TSMX。

台股攻上3萬點「面板三喵變三雄」？他點名這大廠：其實沒利多

台股1月5日衝破3萬點關卡，帶動面板族群爆量走強，「面板三虎」群創、友達、彩晶同步亮燈漲停成為PTT討論焦點。網友熱議這波究竟是CES題材與公司轉型帶動，還是典型資金輪動下的短線炒作，不少人直言「前科太多不敢追」，也有人提醒漲停可能是出貨訊號。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。