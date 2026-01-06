台股衝破3萬點！他好奇「8000點年代怎麼活」 網嘆：至少買得起房

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
台股5日開盤後一路走高，首度站上3萬點大關，台積電再寫歷史新高。 聯合報系資料照／記者陳正興攝影
台股5日首度站上3萬點大關，台積電也不斷改寫歷史新高。對此，一名網友好奇，以前台股長期卡在8000點的時代，大家究竟是怎麼生活的？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在PTT以「股市8000點多時代，日子過的怎樣？」為題，指出自己是2020年開始進場投資股票，當時台股約1萬1千點、台積電一張450，但沒想到才短短幾年，股價早已不可同日而語，讓他相當好奇以前股市不好的年代，大家都怎麼過生活？

貼文一出後，不少網友都表示「台灣最貧困的時代，失業率爆炸的年代，但是買得起房子、養得起小孩」、「當然不怎麼樣啊，也就是買得起房子而已」、「現在房價、物價跟當時完全沒得比」、「那時候日子雖然苦，但大家買得起房，也敢生孩子」、「當時物價跟現在比起來便宜多了，房子也買得起」、「打工一小時就能吃一餐了」、「一個人上班能買房、養兩個小孩」。

此外，也有部分網友認為食物價格回不去，「那時候金仙排骨飯只要50元，現在要120元」、「當年領3萬雞排40，現在領4萬雞排90」、「以前3萬很好用的」、「那時候逛夜市吃到飽不心疼，現在不逛夜市了」、「當時雞排30元隨便吃，現在110直接不吃」、「雞排35還送大杯飲料」、「那時候買不買雞排需要猶豫一下，現在是直接不吃了」。

