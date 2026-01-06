華邦電（2344）站上100元…今天又是由記憶體領軍！直雲：先去數錢了

華邦電站上100元 今天又是由記憶體領軍

昨天傳出三星與海力士已向伺服器、PC及智慧手機用DRAM客戶提出漲價，今年第一季報價將較去年第四季飆漲60%-70%。也帶動今天的記憶體繼續噴漲，可說是每天都在漲，華邦電更是站上100非常地強勢...

我認為今天記憶體會這麼強勢的原因之一就像我昨天發文說的，南亞科今天沒有被處置也有差，畢竟如果老大被處置會讓整個族群變差，所以觀察處置狀況還是非常地重要，我還是會分享更多處置資訊給大家。

昨天主要只有漲台積電，今天中小型股也非常地強勢！這樣才能讓大家賺到錢，我認為這樣是一個很好的跡象，畢竟如果每天漲台積電會讓大家績效變差，我還是看好PCB股票像是金像電、尖點、定穎投控那些，最近選的京元電也還是非常地看好，台達電和奇鋐還是穩穩地上攻很棒；我選出的股票都非常地優質和強勢，續抱即可。

昨天大盤大漲但是沒有數錢的直雲，今天終於要數錢了；我先去數錢了啦！

◎本文內容已獲 直雲的投資筆記 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。