台股衝破3萬點！這檔ETF「含積黃金比」狂吸1800張…法人搶進排行榜曝光
台股昨在強勁的買盤推動下一舉突破3萬點歷史性大關，「護國神山」台積電持續展現驚人爆發力，成為此波多頭行情的絕對領頭羊。在這波氣勢如虹的上漲浪潮中，含「積」量較高的新一代市值型ETF表現格外亮眼，已成為法人積極布局的焦點。
市場分析師指出，新一代市值型ETF採取更為靈活的配置策略，大多將台積電權重控制在30%至35%之間，這種「黃金配置比例」讓投資人既能充分享受台積電超過三成的強勁漲幅，又能透過其他潛力個股分散風險，實現「進可攻、退可守」的投資優勢。
法人大舉進場 FT臺灣Smart奪買超王座
根據最新交易數據顯示，昨（5）日法人大舉加碼新一代市值型ETF，買超排行榜已出爐。其中，FT臺灣Smart（00905）以1,834張的驚人買超量奪得冠軍寶座，該ETF台積電占比約33.24%，昨日收盤價17.99元，單日漲幅達1.93%，投資門檻低於2萬元，極具小資族吸引力。
緊追在後的野村臺灣新科技50（00935）同樣受到法人青睞，獲買超1,561張，其台積電權重維持在30.82%的均衡水平；排名第三的元大臺灣ESG永續（00850）則吸引1,137張的法人買超，台積電占比31.33%。從買超榜單可明顯看出，市場資金正加速流向那些既能掌握「積」情、又能兼顧風險分散的新型態ETF產品。
新一代市值型ETF成為市場新寵 動態調整機制凸顯優勢
值得注意的是，進入法人買超前十名的還包括聯邦台精彩50（009804）買超840張、富邦淨零ESG50（009809）買超716張、永豐台灣ESG（00888）買超702張等，顯示市場資金正大舉轉向具備靈活配置特性的ETF產品。
理財專家分析，隨著台積電股價快速攀升，大盤與均線乖離率持續擴大，市場上漲家數與下跌家數的差距拉大，短線波動風險不容忽視，在此背景下，新一代市值型ETF的「動態調整」與「風險分散」機制顯得尤為重要。
展望後市，隨著台股突破3萬點大關，市場情緒雖然樂觀，但投資人仍應保持警覺，適度分散風險。新一代市值型ETF憑藉其均衡的配置策略，預計將持續吸引法人與散戶資金進場，成為2026年台股投資的重要工具。
新一代市值型ETF 法人買超排行榜
|股號
|ETF
|1/5 收盤價(元)
|台積電占比(%)
|法人買超(張)
|00905
|FT臺灣Smart
|17.99
|33.24
|1,834
|00935
|野村臺灣新科技50
|31.66
|30.82
|1,561
|00850
|元大臺灣ESG永續
|57.40
|31.33
|1,137
|009804
|聯邦台精彩50
|15.24
|31.63
|840
|009809
|富邦淨零ESG50
|10.96
|31.01
|716
|00888
|永豐台灣ESG
|21.02
|33.74
|702
|00938
|凱基優選30
|17.84
|30.99
|466
|00690
|兆豐藍籌30
|46.44
|35.82
|405
|009808
|華南永昌優選50
|20.59
|36.69
|285
|00728
|第一金工業30
|37.75
|31.17
|150
資料來源：CMoney 統計至 2026.1.6
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
