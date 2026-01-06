快訊

台股衝破3萬點！這檔ETF「含積黃金比」狂吸1800張…法人搶進排行榜曝光

聯合新聞網／ 綜合報導
台股站上3萬點，法人搶進台積電權重約3成的「新一代市值型ETF」，兼顧跟漲與避險。買超榜首由00905奪下，00935與00850緊追在後，顯示資金偏好「黃金配置比例」的攻守優勢。中央社
台股站上3萬點，法人搶進台積電權重約3成的「新一代市值型ETF」，兼顧跟漲與避險。買超榜首由00905奪下，00935與00850緊追在後，顯示資金偏好「黃金配置比例」的攻守優勢。中央社

台股昨在強勁的買盤推動下一舉突破3萬點歷史性大關，「護國神山」台積電持續展現驚人爆發力，成為此波多頭行情的絕對領頭羊。在這波氣勢如虹的上漲浪潮中，含「積」量較高的新一代市值型ETF表現格外亮眼，已成為法人積極布局的焦點。

市場分析師指出，新一代市值型ETF採取更為靈活的配置策略，大多將台積電權重控制在30%至35%之間，這種「黃金配置比例」讓投資人既能充分享受台積電超過三成的強勁漲幅，又能透過其他潛力個股分散風險，實現「進可攻、退可守」的投資優勢。

法人大舉進場 FT臺灣Smart奪買超王座

根據最新交易數據顯示，昨（5）日法人大舉加碼新一代市值型ETF，買超排行榜已出爐。其中，FT臺灣Smart（00905）以1,834張的驚人買超量奪得冠軍寶座，該ETF台積電占比約33.24%，昨日收盤價17.99元，單日漲幅達1.93%，投資門檻低於2萬元，極具小資族吸引力。

緊追在後的野村臺灣新科技50（00935）同樣受到法人青睞，獲買超1,561張，其台積電權重維持在30.82%的均衡水平；排名第三的元大臺灣ESG永續（00850）則吸引1,137張的法人買超，台積電占比31.33%。從買超榜單可明顯看出，市場資金正加速流向那些既能掌握「積」情、又能兼顧風險分散的新型態ETF產品。

新一代市值型ETF成為市場新寵 動態調整機制凸顯優勢

值得注意的是，進入法人買超前十名的還包括聯邦台精彩50（009804）買超840張、富邦淨零ESG50（009809）買超716張、永豐台灣ESG（00888）買超702張等，顯示市場資金正大舉轉向具備靈活配置特性的ETF產品。

理財專家分析，隨著台積電股價快速攀升，大盤與均線乖離率持續擴大，市場上漲家數與下跌家數的差距拉大，短線波動風險不容忽視，在此背景下，新一代市值型ETF的「動態調整」與「風險分散」機制顯得尤為重要。

展望後市，隨著台股突破3萬點大關，市場情緒雖然樂觀，但投資人仍應保持警覺，適度分散風險。新一代市值型ETF憑藉其均衡的配置策略，預計將持續吸引法人與散戶資金進場，成為2026年台股投資的重要工具。

新一代市值型ETF 法人買超排行榜

股號ETF1/5 收盤價(元)台積電占比(%)法人買超(張)
00905FT臺灣Smart17.9933.241,834
00935野村臺灣新科技5031.6630.821,561
00850元大臺灣ESG永續57.4031.331,137
009804聯邦台精彩5015.2431.63840
009809富邦淨零ESG5010.9631.01716
00888永豐台灣ESG21.0233.74702
00938凱基優選3017.8430.99466
00690兆豐藍籌3046.4435.82405
009808華南永昌優選5020.5936.69285
00728第一金工業3037.7531.17150


資料來源：CMoney　統計至 2026.1.6

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台股大漲755點…「這五檔」就貢獻725點！阮慕驊：其他股票簡直莊孝維

00981A居然持有0050跟0052是幫忙抬轎？陳重銘曝光原因：比例很小

00990A、00991A為主動式ETF添火！小童曝「更看好它」：經理人長期贏大盤

做空多年懊悔很蠢！他看好「台股只會漲」看好年底上4萬

華邦電（2344）站上100元…今天又是由記憶體領軍！直雲：先去數錢了

華邦電站上100元 今天又是由記憶體領軍 昨天傳出三星與海力士已向伺服器、PC及智慧手機用DRAM客戶提出漲價，今年第一季報價將較去年第四季飆漲60%-70%。也帶動今天的記憶體繼續噴漲，可說是

台股衝破3萬點！這檔ETF「含積黃金比」狂吸1800張…法人搶進排行榜曝光

台股昨在強勁的買盤推動下一舉突破3萬點歷史性大關，「護國神山」台積電持續展現驚人爆發力，成為此波多頭行情的絕對領頭羊。在這波氣勢如虹的上漲浪潮中，含「積」量較高的新一代市值型ETF表現格外亮眼，已成為

台積電台股或美股哪個好？他兩邊都買卻「各玩各的」 直指：母股更會漲

美股台積電TSM ADR與台股台積電2330「哪個比較好」？近期PTT熱議，有網友直言自己雖然兩邊都有買，但近期感覺「各玩各的、沒啥連動」，甚至覺得母股更會漲，引發網友圍繞溢價折價、匯率影響與交易便利性熱議，也有人乾脆把話題導向槓桿商品TSMX。

台股攻上3萬點「面板三喵變三雄」？他點名這大廠：其實沒利多

台股1月5日衝破3萬點關卡，帶動面板族群爆量走強，「面板三虎」群創、友達、彩晶同步亮燈漲停成為PTT討論焦點。網友熱議這波究竟是CES題材與公司轉型帶動，還是典型資金輪動下的短線炒作，不少人直言「前科太多不敢追」，也有人提醒漲停可能是出貨訊號。

做空多年懊悔很蠢！他看好「台股只會漲」看好年底上4萬

台股行情強勢，PTT有網友發文改喊「做多大盤」，宣稱「(農曆)年底3萬5」並設定更高目標「年底4萬全停利」，引發網友熱烈回應。討論焦點集中在原PO從長期放空轉向看多，是否屬於多頭末端情緒發酵的訊號，也有人嘲諷目標太保守，反過來加碼喊到4萬、5萬甚至更高，形成一片看好與反指標疑慮並存的景象。

台股大漲755點…「這五檔」就貢獻725點！阮慕驊：其他股票簡直莊孝維

台股昨（5）日寫下驚人紀錄，加權指數飛越3萬點大關，終場大漲755點，收在30105.04點。然而，資深財經專家阮慕驊卻在臉書發文示警，指出大盤看似順理成章創新高，實則隱含極大隱憂，因為代表中小型股的

