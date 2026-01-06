台股衝破3萬點！這檔ETF「含積黃金比」狂吸1800張…法人搶進排行榜曝光

台股昨在強勁的買盤推動下一舉突破3萬點歷史性大關，「護國神山」台積電持續展現驚人爆發力，成為此波多頭行情的絕對領頭羊。在這波氣勢如虹的上漲浪潮中，含「積」量較高的新一代市值型ETF表現格外亮眼，已成為法人積極布局的焦點。

市場分析師指出，新一代市值型ETF採取更為靈活的配置策略，大多將台積電權重控制在30%至35%之間，這種「黃金配置比例」讓投資人既能充分享受台積電超過三成的強勁漲幅，又能透過其他潛力個股分散風險，實現「進可攻、退可守」的投資優勢。

法人大舉進場 FT臺灣Smart奪買超王座

根據最新交易數據顯示，昨（5）日法人大舉加碼新一代市值型ETF，買超排行榜已出爐。其中，FT臺灣Smart（00905）以1,834張的驚人買超量奪得冠軍寶座，該ETF台積電占比約33.24%，昨日收盤價17.99元，單日漲幅達1.93%，投資門檻低於2萬元，極具小資族吸引力。

緊追在後的野村臺灣新科技50（00935）同樣受到法人青睞，獲買超1,561張，其台積電權重維持在30.82%的均衡水平；排名第三的元大臺灣ESG永續（00850）則吸引1,137張的法人買超，台積電占比31.33%。從買超榜單可明顯看出，市場資金正加速流向那些既能掌握「積」情、又能兼顧風險分散的新型態ETF產品。

新一代市值型ETF成為市場新寵 動態調整機制凸顯優勢

值得注意的是，進入法人買超前十名的還包括聯邦台精彩50（009804）買超840張、富邦淨零ESG50（009809）買超716張、永豐台灣ESG（00888）買超702張等，顯示市場資金正大舉轉向具備靈活配置特性的ETF產品。

理財專家分析，隨著台積電股價快速攀升，大盤與均線乖離率持續擴大，市場上漲家數與下跌家數的差距拉大，短線波動風險不容忽視，在此背景下，新一代市值型ETF的「動態調整」與「風險分散」機制顯得尤為重要。

展望後市，隨著台股突破3萬點大關，市場情緒雖然樂觀，但投資人仍應保持警覺，適度分散風險。新一代市值型ETF憑藉其均衡的配置策略，預計將持續吸引法人與散戶資金進場，成為2026年台股投資的重要工具。

新一代市值型ETF 法人買超排行榜

股號 ETF 1/5 收盤價(元) 台積電占比(%) 法人買超(張) 00905 FT臺灣Smart 17.99 33.24 1,834 00935 野村臺灣新科技50 31.66 30.82 1,561 00850 元大臺灣ESG永續 57.40 31.33 1,137 009804 聯邦台精彩50 15.24 31.63 840 009809 富邦淨零ESG50 10.96 31.01 716 00888 永豐台灣ESG 21.02 33.74 702 00938 凱基優選30 17.84 30.99 466 00690 兆豐藍籌30 46.44 35.82 405 009808 華南永昌優選50 20.59 36.69 285 00728 第一金工業30 37.75 31.17 150





資料來源：CMoney 統計至 2026.1.6

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。