台股大漲755點…「這五檔」就貢獻725點！阮慕驊：其他股票簡直莊孝維

台股昨（5）日寫下驚人紀錄，加權指數飛越3萬點大關，終場大漲755點，收在30105.04點。然而，資深財經專家阮慕驊卻在臉書發文示警，指出大盤看似順理成章創新高，實則隱含極大隱憂，因為代表中小型股的櫃買指數（OTC）竟反向下跌了0.85%。

阮慕驊分析指出，台積電（2330）收盤大漲85元，以1670元創下歷史新高，光是這一檔股票就貢獻了指數677點的漲點。若加上聯發科（2454）、台達電（2308）、鴻海（2317）、日月光（3711），這五大權值股合計貢獻漲點達725點。

然而，扣除這些權值股後的市場氣氛卻截然不同。阮慕驊列出數據：上市股票上漲412檔、卻有812檔下跌；櫃買市場更慘，上漲252檔、下跌高達 812 檔。他直言，除了上述五檔股票外，其他股票簡直是「莊孝維」。

面對指數一度千點的上漲行情，阮慕驊提醒投資人市場的現實面，「買錯、抱錯」將對這波創高行情完全無感。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。