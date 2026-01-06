快訊

全台急凍還沒完！今晚再探6度低溫 專家：明起1周3波乾冷空氣威脅

115學測數學／命題趨勢轉向「中上難度」穩住基本分 讀懂題目才是關鍵

委內瑞拉總統府暗夜爆激烈槍戰 原因不明

台股大漲755點…「這五檔」就貢獻725點！阮慕驊：其他股票簡直莊孝維

聯合新聞網／ 綜合報導
台積電飆上1670元歷史新高，與另外四檔權值股合力貢獻725點漲點。指數雖然大漲，但櫃買逆勢跌0.85%，抱錯股只能看著3萬點嘆氣。中央社
台積電飆上1670元歷史新高，與另外四檔權值股合力貢獻725點漲點。指數雖然大漲，但櫃買逆勢跌0.85%，抱錯股只能看著3萬點嘆氣。中央社

台股昨（5）日寫下驚人紀錄，加權指數飛越3萬點大關，終場大漲755點，收在30105.04點。然而，資深財經專家阮慕驊卻在臉書發文示警，指出大盤看似順理成章創新高，實則隱含極大隱憂，因為代表中小型股的櫃買指數（OTC）竟反向下跌了0.85%。

阮慕驊分析指出，台積電（2330）收盤大漲85元，以1670元創下歷史新高，光是這一檔股票就貢獻了指數677點的漲點。若加上聯發科（2454）、台達電（2308）、鴻海（2317）、日月光（3711），這五大權值股合計貢獻漲點達725點。

然而，扣除這些權值股後的市場氣氛卻截然不同。阮慕驊列出數據：上市股票上漲412檔、卻有812檔下跌；櫃買市場更慘，上漲252檔、下跌高達 812 檔。他直言，除了上述五檔股票外，其他股票簡直是「莊孝維」。

面對指數一度千點的上漲行情，阮慕驊提醒投資人市場的現實面，「買錯、抱錯」將對這波創高行情完全無感。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

2330台積電 鴻海2317 台達電 日月光 2454聯發科 大盤 台股 指數 櫃買

延伸閱讀

台積電（2330）狂飆卻成主動ETF經理人噩夢！基金黑武士：所以00981A才買進0050

主動ETF買0050、0052是為提高台積電權重！竹軒：也湊不到0050中的六成高

0050股東86％不滿10張？存股哥「高股息搭市值型」達1+1大於2退休配置

00981A成分股納入0050、0052…經理人這招絕了！網：扣了兩次管理費

相關新聞

台股大漲755點…「這五檔」就貢獻725點！阮慕驊：其他股票簡直莊孝維

台股昨（5）日寫下驚人紀錄，加權指數飛越3萬點大關，終場大漲755點，收在30105.04點。然而，資深財經專家阮慕驊卻在臉書發文示警，指出大盤看似順理成章創新高，實則隱含極大隱憂，因為代表中小型股的

華邦電飆漲空軍出手！他喊估值溢價5成先放空：停損設180元

華新集團中的華邦電（2344）、華東（8110）受惠記憶體報價飆漲，股價一山比一山高，華東5日再創歷史新高68.5元，華邦電盤中也大漲近5%，最高來到96.8元。PTT有網友針對華邦電提出放空策略，主張現價相對合理價已出現約5成溢價，具備放空獲利空間，討論焦點集中在「此時空強勢股是否太早」以及「停損設到180元是否形同不設停損」，引來推文兩派交鋒。

台股從2萬5飆破3萬！他留10％現金反悔「少賺像虧」挨酸馬後砲

台股跨年後大漲、指數衝破3萬點，引發投資人對持股與現金配置再度熱議。一名網友在PTT發文表示，當初大盤約在2萬5時決定「留10%現金」以備不時之需，沒想到行情一路上攻，這10%不但「買不進新股票」，還因錯過漲幅而覺得反而虧了，甚至直呼如今破3萬「更不敢買進」，貼文掀起網友對現金部位意義與追高恐懼的討論。

00631L股價逼近400元…台股三萬點同步也創高！熱議：0050正二賺錢神器為何成不了顯學？

隨著台股站上30000點大關，元大台灣50正2（00631L）股價也同步創下歷史新高，一度逼近400元大關。有PTT網友發文討論，正2在歷經去年波動耗損及4月關稅利空引發跌停的逆風下，依然展現強勁的創

3萬點台股強勢站上…錢都跑到台積電？直雲：個股會輪動「無利空」之下就強力做多

台股站上三萬點 令人興奮的2026開年 今天台股續噴上三萬點！最大的功勞當然是台積電，台積電持續一直大漲，畢竟最近有多篇報告持續看好台積電，並且台積電的製程持續領先世界。 今天的櫃買指數開

30000點達標！台積電天價1660元狂拉700點…網朝聖：見證歷史時刻

針對台股站上30000點的歷史性一刻，PTT股板瞬時湧入大量朝聖人潮，網友激動分享截圖並大喊「媽媽快看！」、「見證台股三萬點！」、「朝聖了，歷史時刻」。許多長期持有的存股族更是感觸良多，留言表示「從8

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。