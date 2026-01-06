做空多年懊悔很蠢！他看好「台股只會漲」看好年底上4萬

台股行情強勢，PTT有網友發文改喊「做多大盤」，宣稱「(農曆)年底3萬5」並設定更高目標「年底4萬全停利」，引發網友熱烈回應。討論焦點集中在原PO從長期放空轉向看多，是否屬於多頭末端情緒發酵的訊號，也有人嘲諷目標太保守，反過來加碼喊到4萬、5萬甚至更高，形成一片看好與反指標疑慮並存的景象。

原PO表示自己過去做空多年，如今認為做空「很蠢」，直言台股「就是會一直漲」。他以基本面理由支撐看法，認為AI浪潮是真的，台灣產業鏈位處AI需求中心，除了美股外，台股可說是最佳投資標的之一；他並提到多份對2025年至2027年的公司預測報告普遍認為2026年成長動能最強，推論今年將是成長最快的一年，甚至可能看到台積電市值衝進全球前五大，因為不論是NVDA或Google等需求，晶片製造仍離不開台積電。

在策略上，原PO規劃「今天進場、長期投資」，並設定年底若到3萬5先停利部分，若到4萬則全數停利，並稱年底「漲5000是低標，高標不預設」。該文很快引來大量回應，部分網友直接反諷「太弱了，我們的人說五萬」、「過年前就4萬」、「要不要直接喊10萬」，質疑原PO只是看漲說漲的情緒文，也有人吐槽「馬後炮怎麼不早講」、「這種文又要出來了」。

不少留言把此文視為高檔訊號，出現「完了」、「完了」、「一片看好可以高歌離席了？」等反向解讀，甚至有人直言大盤爆量恐準備反轉。也有網友認為原PO可能反串想當反指標，或提醒「你會懷念3萬5以下的台指期」，對追高風險保持戒心。

不過亦有支持聲音認同AI趨勢與台積電帶動效應，認為若台積電續強、再遇降息循環，指數上攻並非不可能，還有人喊「信你了歐印」、「你會贏」。整體而言，該文在多頭氣氛濃厚下，呈現市場情緒兩極：一派把AI與台積電視為長線主軸加碼喊高，另一派則把「空轉多、全民看好」視為可能接近高檔的警訊。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。