台股從2萬5飆破3萬！他留10％現金反悔「少賺像虧」挨酸馬後砲

台股跨年後大漲、指數衝破3萬點，引發投資人對持股與現金配置再度熱議。一名網友在PTT發文表示，當初大盤約在2萬5時決定「留10%現金」以備不時之需，沒想到行情一路上攻，這10%不但「買不進新股票」，還因錯過漲幅而覺得反而虧了，甚至直呼如今破3萬「更不敢買進」，貼文掀起網友對現金部位意義與追高恐懼的討論。

原PO回顧自己配置策略，當時考量風險、保留約一成現金，原意是等待拉回再加碼，但沒料到短時間內行情急漲，跨個年就站上3萬點。他坦言有事後諸葛成分，仍忍不住質疑是否太保守，並詢問「現在現金留著要幹嘛」，反映出典型踏空焦慮與追高不安交錯心態。

不少網友回應先肯定原PO其實已投入九成資金，「10%根本也沒差」、「至少屌贏一堆人」，並提醒留現金的價值在於遇到大跌能有緩衝與加碼彈藥。也有人直言「如果現在是跌的，你就會說好險有留10%」，認為抱怨屬於馬後砲，並點出投資不可能每一塊錢都賺到最大化，「沒賺到的不是虧損」。

推文中另一派則以戲謔方式放大原PO的FOMO情緒，諷刺「早該歐印了」、「怎麼不all in台指期」、「早知道就買樂透」，甚至有人直指這是「標準散戶心態」、「少賺比虧錢還心痛」。也有網友調侃若不知現金用途「拿去出國玩、大餐、買喜歡的東西」，認為資產配置本就該兼顧生活與睡得安穩。

同時也出現較務實的補充觀點，有人主張長期投資只需留緊急預備金，固定抓幾%意義不大；也有人分享自身仍留20%、30%甚至50%現金，原因包括買房頭期款、現金流需求或單純降低波動。另有留言提醒，即使大盤走高，個股不一定同步上漲，現金的功能是保留選擇權，等市場修正再評估進場。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。