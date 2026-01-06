快訊

「心衛之狼」4年前廣播節目談社安網：做錯事對別人造成傷害就要道歉

馬杜羅被抓後：美國以執法為名的跨境打擊真的沒問題？

輝達CES放大招：汽車平台Alpamayo讓車會推理、機器人AI模型登場

台股從2萬5飆破3萬！他留10％現金反悔「少賺像虧」挨酸馬後砲

聯合新聞網／ 綜合報導
台股大盤衝上30,000點。記者陳正興／攝影
台股大盤衝上30,000點。記者陳正興／攝影

台股跨年後大漲、指數衝破3萬點，引發投資人對持股與現金配置再度熱議。一名網友在PTT發文表示，當初大盤約在2萬5時決定「留10%現金」以備不時之需，沒想到行情一路上攻，這10%不但「買不進新股票」，還因錯過漲幅而覺得反而虧了，甚至直呼如今破3萬「更不敢買進」，貼文掀起網友對現金部位意義與追高恐懼的討論。

原PO回顧自己配置策略，當時考量風險、保留約一成現金，原意是等待拉回再加碼，但沒料到短時間內行情急漲，跨個年就站上3萬點。他坦言有事後諸葛成分，仍忍不住質疑是否太保守，並詢問「現在現金留著要幹嘛」，反映出典型踏空焦慮與追高不安交錯心態。

不少網友回應先肯定原PO其實已投入九成資金，「10%根本也沒差」、「至少屌贏一堆人」，並提醒留現金的價值在於遇到大跌能有緩衝與加碼彈藥。也有人直言「如果現在是跌的，你就會說好險有留10%」，認為抱怨屬於馬後砲，並點出投資不可能每一塊錢都賺到最大化，「沒賺到的不是虧損」。

推文中另一派則以戲謔方式放大原PO的FOMO情緒，諷刺「早該歐印了」、「怎麼不all in台指期」、「早知道就買樂透」，甚至有人直指這是「標準散戶心態」、「少賺比虧錢還心痛」。也有網友調侃若不知現金用途「拿去出國玩、大餐、買喜歡的東西」，認為資產配置本就該兼顧生活與睡得安穩。

同時也出現較務實的補充觀點，有人主張長期投資只需留緊急預備金，固定抓幾%意義不大；也有人分享自身仍留20%、30%甚至50%現金，原因包括買房頭期款、現金流需求或單純降低波動。另有留言提醒，即使大盤走高，個股不一定同步上漲，現金的功能是保留選擇權，等市場修正再評估進場。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

大盤 台股 PTT

延伸閱讀

0050配息1元變大方網卻不領情…成敗皆台積電（2330）？達人：好日子沒了

2025美債近年最佳...台灣人卻無感？辣媽：受匯率影響...但今年難再現行情

外資大砍6000億台股卻噴過3萬點？股添樂點出關鍵：這股力量才是漲升主因

00981A「太熱門」恐會影響績效？基金黑武士：同一經理人這檔基金績效竟更高

相關新聞

台股從2萬5飆破3萬！他留10％現金反悔「少賺像虧」挨酸馬後砲

台股跨年後大漲、指數衝破3萬點，引發投資人對持股與現金配置再度熱議。一名網友在PTT發文表示，當初大盤約在2萬5時決定「留10%現金」以備不時之需，沒想到行情一路上攻，這10%不但「買不進新股票」，還因錯過漲幅而覺得反而虧了，甚至直呼如今破3萬「更不敢買進」，貼文掀起網友對現金部位意義與追高恐懼的討論。

00631L股價逼近400元…台股三萬點同步也創高！熱議：0050正二賺錢神器為何成不了顯學？

隨著台股站上30000點大關，元大台灣50正2（00631L）股價也同步創下歷史新高，一度逼近400元大關。有PTT網友發文討論，正2在歷經去年波動耗損及4月關稅利空引發跌停的逆風下，依然展現強勁的創

3萬點台股強勢站上…錢都跑到台積電？直雲：個股會輪動「無利空」之下就強力做多

台股站上三萬點 令人興奮的2026開年 今天台股續噴上三萬點！最大的功勞當然是台積電，台積電持續一直大漲，畢竟最近有多篇報告持續看好台積電，並且台積電的製程持續領先世界。 今天的櫃買指數開

30000點達標！台積電天價1660元狂拉700點…網朝聖：見證歷史時刻

針對台股站上30000點的歷史性一刻，PTT股板瞬時湧入大量朝聖人潮，網友激動分享截圖並大喊「媽媽快看！」、「見證台股三萬點！」、「朝聖了，歷史時刻」。許多長期持有的存股族更是感觸良多，留言表示「從8

外資喊台積電目標價2400元！網讚「2330上看2330」…也有人搖頭：太瘋了

開年紅盤後的台積電（2330）氣勢如虹，一家外資喊出2,400元驚人目標價，讓投資人眼睛一亮。這是否意味現在上車還不嫌晚？PTT網友熱烈討論，有人喊要「歐印」，也有人提醒別被行情沖昏頭。 1月2

AI股沒泡沫只是修正 億級投資人：看4個指標找出安心強勢股

AI股行情，近日看來好像又陷入十字路口。究其原因，仍然是漲幅太大的修正，我認為本身的營運並沒有泡沫。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。