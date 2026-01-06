台股攻上3萬點「面板三喵變三雄」？他點名這大廠：其實沒利多

台股1月5日衝破3萬點關卡，帶動面板族群爆量走強，「面板三虎」群創、友達、彩晶同步亮燈漲停成為PTT討論焦點。網友熱議這波究竟是CES題材與公司轉型帶動，還是典型資金輪動下的短線炒作，不少人直言「前科太多不敢追」，也有人提醒漲停可能是出貨訊號。

根據媒體報導，台積電ADR大漲逾5%激勵下，台積電股價衝上1695元改寫新高，台股同步創歷史紀錄。市場在信心回溫與國際展會題材催化下，面板族群成為盤面焦點，其中群創在外資回補逾5.56萬張助攻下率先鎖上19.9元漲停，市場同時關注其FOPLP chip-first製程、低軌衛星相關訂單與CES展出；友達則攻上13.85元漲停，法人解讀與車用布局、整合BHTC成立友達智慧移動(AMSC)有關，彩晶也跟進漲停至8.78元。

原PO轉貼新聞後笑稱「三喵又變成三雄」，並認為彩晶本身「其實沒啥利多」，較像因群創、友達雙雙漲停而受惠跟漲，關鍵反倒在能否順勢突破10元。他也以調侃語氣點出，這波若真能站上票面價，可能象徵族群氣勢延續，但仍帶著觀望與試探。

推文中不少網友以「面板三喵」稱呼三檔個股，對久違強勢感到新鮮，有人自嘲「住了好久的友達套房總算賺錢」，也有人喊話套牢者把握反彈「快出掉吧」。另有留言認為友達、彩晶多屬「沾光」，買不到群創的資金才轉往另外兩檔追價，並形容「老虎不發威當我病貓」，凸顯短線情緒高漲。

不過也有另一派聲音偏保守，直指面板產業「爛泥很久」、漲停恐成最後一棒，提醒「每年都有領養貓貓受害者」，擔心資金輪動炒作重演；也有人認為資金過剩導致個股輪動，應「賺點零頭就跑」。部分網友則補充群創巨量買盤、成交異常誇張，推測主力介入程度高，後續是否續攻或快速回吐，仍待觀察。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。