台積電台股或美股哪個好？他兩邊都買卻「各玩各的」 直指：母股更會漲

聯合新聞網／ 綜合報導
台積電。路透
美股台積電TSM ADR與台股台積電2330「哪個比較好」？近期PTT熱議，有網友直言自己雖然兩邊都有買，但近期感覺「各玩各的、沒啥連動」，甚至覺得母股更會漲，引發網友圍繞溢價折價、匯率影響與交易便利性熱議，也有人乾脆把話題導向槓桿商品TSMX。

發文網友指出，TSM本質上仍是買台積電，只是掛牌市場不同，差別主要在幣別與交易制度，另包含匯率與溢價折價因素。有推文形容「美股溢價、台股折價」，認為同樣標的若價格不同步，短線上可能出現價差空間；也有人提醒，美股端波動通常更大，且用複委託進出未必划算，尤其匯率變動會放大實際報酬差異。

原PO在文中表示，常聽到「撇除匯率長期沒差」，但短期TSM波動更劇烈，自己因此兩邊分散配置。不過他近期觀察兩者似乎不同步，直覺台股2330比較會漲，因而上網請益是否為錯覺，成為討論引信。回應中有人建議別糾結，「台灣人就買2330、美國人就買TSM」，也有人主張若人在台灣、主要支出是台幣，買母股可少顧一個匯率，甚至能參加股東會。

多數留言偏向「能買2330就不必特地買TSM」，理由包括TSM常見溢價、匯率風險以及交易成本；也有網友反向認為TSM溢價可能擴大，「從10%變20%」未來或更高，反而更有利。另有人提醒，台幣走勢也會左右TSM報酬，若台幣升值，使用台幣複委託買ADR可能吃到匯損。

除正股外，推文中另一股聲量強烈推薦槓桿產品TSMX，稱「長期投資買TSMX更快」，甚至有人以「看%數」為由，認為母股漲幅有限、不如槓桿追求效率；但也有網友主張想睡得安穩就買2330，或採取「白天買台股、晚上買美股」分散布局。整體而言，討論從「同股不同市」延伸到溢價、匯率與槓桿風險，呈現投資人對台積電雙市場商品定位分歧。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

TSM 台積電 美股 PTT

