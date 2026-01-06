華邦電飆漲空軍出手！他喊估值溢價5成先放空：停損設180元

華新集團中的華邦電（2344）、華東（8110）受惠記憶體報價飆漲，股價一山比一山高，華東5日再創歷史新高68.5元，華邦電盤中也大漲近5%，最高來到96.8元。PTT有網友針對華邦電提出放空策略，主張現價相對合理價已出現約5成溢價，具備放空獲利空間，討論焦點集中在「此時空強勢股是否太早」以及「停損設到180元是否形同不設停損」，引來推文兩派交鋒。

一名網友在PTT發文主張「放空華邦電」，他簡述自己以景氣循環角度評估華邦電，並以2026年EPS估6、2027年EPS估4推算，採本益比10倍抓合理價約60元，另以2027年底淨值2倍估合理價約65元，認為現階段溢價約50%已具放空潛力。同時他強調並非單純裸空，而是搭配手上美光(MU)多單作為對鎖，參考過往航運景氣下行期「多強空弱」的強弱套利操作，盼在泡沫化下行階段以較低風險方式鎖利退出。

原PO提出進退場機制，規劃95元先放空半倉，若股價續漲再分批加碼，預計溢價達100%時滿水位，停損則設在溢價200%、約180元到190元。他解釋放空難在籌碼劣勢，若不預留足夠緩衝，容易被資金「砸錢逼停損」，並估算最極端情境若滿倉且逆風到停損，最大損失約占總資產5%。面對質疑，他直言「作空不是摸頭，是和非理性正面對撞」，若看不懂為何抓這麼寬，代表不適合放空，也提醒小資本不宜跟單。

多數網友對「空強勢股」表態震驚，推文大量出現「你很勇」、「會贏喔」、「高手ID給尊重」等聲音，也有人認同其對鎖思路，認為這更像「買保險」或強弱差交易，而非押身家賭方向。部分人則跟著喊空或自曝小部位進場，並把討論延伸到記憶體族群是否已到魚尾、是否該獲利了結。

另有不少不同意見集中火力質疑停損與估值假設，認為停損設到180元太寬、風頭上空單易被嘎，建議「過完年再空」或等轉弱訊號再進場；也有人質疑原PO對2026年至2027年獲利預估過低、拿遠期EPS估值不具意義，甚至點名市場主力與特定投顧題材炒作下，「不是算本益比就能贏」。也有網友提醒，若真漲到停損價，多軍可能早已獲利下車，空軍未必能等到理性回歸。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。