00631L股價逼近400元…台股三萬點同步也創高！熱議：0050正二賺錢神器為何成不了顯學？

隨著台股站上30000點大關，元大台灣50正2（00631L）股價也同步創下歷史新高，一度逼近400元大關。有PTT網友發文討論，正2在歷經去年波動耗損及4月關稅利空引發跌停的逆風下，依然展現強勁的創高實力，但截至上週股東人數卻僅有37236人，遠低於其他熱門ETF，令人好奇具備高獲利特性的正2，為何始終無法成為市場投資的顯學？

針對正2的投資特性，PTT網友對「波動耗損」與「槓桿風險」展開激烈辯論。反對派認為，槓桿型商品並非長期持有的首選，留言指出「盤起來就知道了」、「波動損耗，如果近十年沒有AI長期盤整很痛」、「槓桿ETF就是看對方向短期持有，每天的再平衡都是耗損」。更有網友警告心理素質的重要性，直言「去年四月一天-20%一般人撐不住」、「腰斬這件事沒幾個能扛」。

除了風險考量，產品本身的屬性也被認為是推廣阻礙。部分網友分析「因為標的特色都是一般散戶不要的，價格貴、波動大」、「一堆人因為沒有配息就不買了」，更有人狠酸「每個人都買正二，垃圾高股息要賣誰」。此外，追求極致低成本的資深投資人則有不同選擇，紛紛推薦「長期幹嘛不買685（群益臺灣加權正2），內扣超低」、「請支持00685L」。

不過，正2的死忠支持者則認為「認知差異」才是股東人數少的關鍵。支持派留言反擊「繼續嘴耗損吧，悲觀的人永遠悲觀」、「我們就是在賺認知不足的人的錢，每個人都買正2，績效就差了」。更有網友認為在大跌時進場效益驚人，表示「大跌我買正2，漲上來我陸續換回原形」、「持續投入，2025四月份低點到現在正二漲多少了？」

面對即將到來的分割計畫，網友預期門檻降低後可能吸引更多人參與。雖然目前正2仍處於「擦鞋童」議論的階段，有人擔心「看到你這篇文應該是差不多了」，但長期持有的股東多抱持「退休前慢慢降低比例」的策略。在台股奔向三萬點的歷史時刻，00631L究竟是長期致富的神器，還是考驗人性的燙手山芋，依然是社群論壇上戰火最猛烈的話題。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。