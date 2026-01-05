3萬點台股強勢站上…錢都跑到台積電？直雲：個股會輪動「無利空」之下就強力做多

台股站上三萬點 令人興奮的2026開年

今天台股續噴上三萬點！最大的功勞當然是台積電，台積電持續一直大漲，畢竟最近有多篇報告持續看好台積電，並且台積電的製程持續領先世界。

今天的櫃買指數開高走低，畢竟錢都跑到台積電身上，原有的持股本來就是賺錢，今天跌一點點還可以接受，個股輪動非常地正常。

今天還是由記憶體主宰，畢竟上週的美光大漲，現在韓國的記憶體大漲，那當然台股的記憶體也會漲；我仍然看好台股的記憶體向前衝！南亞科和華邦電續抱即可。

今天的京元電、尖點和一些股票就小小跌，很多人只要跌1%就完全受不了，大家要記得個股是會輪動的；所以不用擔心！通通還是看好...

現在市場仍然沒有利空，沒有利空就是強力做多即可喔。

◎本文內容已獲 直雲的投資筆記 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。