30000點達標！台積電天價1660元狂拉700點…網朝聖：見證歷史時刻

針對台股站上30000點的歷史性一刻，PTT股板瞬時湧入大量朝聖人潮，網友激動分享截圖並大喊「媽媽快看！」、「見證台股三萬點！」、「朝聖了，歷史時刻」。許多長期持有的存股族更是感觸良多，留言表示「從8000到30000，然後還有人怪東怪西」、「選對的人，經濟最好」，更有網友興奮規劃獲利後的用途，直呼「爽啦，看房看房」、「這只是剛開始，準備衝4萬」。

然而，這波漲勢背後明顯的「權值股效應」也引發網友兩極討論。不少人觀察到點數多由台積電貢獻，留言指出「都拉權值股...好好玩喔」、「錢都在GG」、「台積我大哥」。針對沒跟上這波拉抬的投資人，網友則大酸「都知道拉權值股了，那你還不買，笑死」，並分析只要權王持續創高，台股仍有獲利空間，直言「GG兩千點的時候，台股大概35000了吧」。

在一片歡呼聲中，市場上也出現了冷靜與反思的聲音。部分網友提醒潛在風險，留言警示「人們貪婪我恐慌，小心被割韭菜崩盤」，或是對於資金分配不均感到憂心，指出「還是有四成的公司在跌，台灣經濟真的好嗎」、「經濟最差的時候」。更有小資族感到焦慮，紛紛詢問「缺現金的小資該賣了？求求意見」、「VT救我」。

台股站上30054點的新高紀錄，已為2026年寫下最強震撼彈。美股道瓊與標普500上週五表現穩健，費半的大漲更為台股科技股提供了強大燃料。投資人在驚嘆之餘，也開始規畫接下來的策略，網友豪氣表示「開春大吉，今晚吃GG」，這場台股三萬點的歷史見證大會，不僅展現了台積電的全球影響力，更反映出市場對未來台灣經濟走勢的高度期待。

