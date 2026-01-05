快訊

外資喊台積電目標價2400元！網讚「2330上看2330」…也有人搖頭：太瘋了

聯合新聞網／ 綜合報導
開年紅盤後的台積電（2330）氣勢如虹，2026年1月2日收盤大漲2.26%至1585元，再度改寫歷史新天價。（路透）

開年紅盤後的台積電（2330）氣勢如虹，一家外資喊出2,400元驚人目標價，讓投資人眼睛一亮。這是否意味現在上車還不嫌晚？PTT網友熱烈討論，有人喊要「歐印」，也有人提醒別被行情沖昏頭。

1月2日，台積電收盤大漲2.3%至1,585元，再創歷史新高，市值來到新台幣41兆元。Aletheia資本公司看好其先進製程產能將於2025至2028年間翻倍，調高台積電目標價至2,400元，意味股價還有逾五成上漲空間。其ADR目標價也同步調升至500美元。

外資預期，台積電在AI晶片代工、高資本支出支撐下，中期營收年增30%，2024–2027年營收與獲利都有望倍增。

不少看好台積電繼續上攻的網友留言氣氛相當熱烈，紛紛表示「歐印」、「上看2330，我說股價」、「GG2400！」以及「1600以下的GG，都是禮物」。更有支持者認為應採取長期持有的心態，強調「到兩千也捨不得賣，存股存到老」、「全台灣一人一張，把台積電買回來」，甚至開玩笑說「一張賺一台賓士，快歐印」。針對空方，網友則吐槽「台積電無腦空？反市場會贏喔」，並提醒「台積是2330，記得」。

另一方面，也有網友表達質疑並提醒潛在風險。有人針對目標價評論「這家目標價最會吹的，喊市場最高來搏眼球」、「不可能，台積電最高2300，吹過頭了」，也有人引述不同意見指出「台大教授說500，你有台大教授專業嗎」。隨著大盤水位升高，部分留言擔心「大盤29000這麼高了，現在買台積很危險」、「拼命叫人家買，好像怪怪的⋯呵呵」，並警示歷史循環的風險，直言「過往美國期中選舉年表現最差，大家飄了」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

