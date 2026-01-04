快訊

AI股沒泡沫只是修正 億級投資人：看4個指標找出安心強勢股

商業周刊／ 撰文者：老馬（大咖投資日記）
台股示意圖。聯合報系資料照片／記者余承翰攝影
台股示意圖。聯合報系資料照片／記者余承翰攝影

資深投資人認為AI產業本身的營運沒有泡沫，近來行情是漲幅太大的修正，並非壞事。然未來強弱勢股只會更壁壘分明，若選股有困難，以ETF和定期定額介入，才能享受資本市場帶來的紅利。

⭐2025總回顧

AI股行情，近日看來好像又陷入十字路口。究其原因，仍然是漲幅太大的修正，我認為本身的營運並沒有泡沫。

其實，市場疑慮冒出來並不是壞事，提前出現賣壓也是好事；要觀察的重點是，接下來是否步入大幅修正，或是景氣將轉趨衰退。

不光是資本市場出現兩個世界，強弱勢類股也是，貧富差距更是。未來你的投資方向如何擬定，非常重要，否則收益獲利和虧損帶來的差距，會越來越大。

有幾點要留意：

1、追逐熱門類股不一定錯，強者恆強態勢不易改變，只是介入時點價位要多加考量。

2、ETF提供多樣化選擇，值得選股有困難的人研究介入。

3、冷熱差異極大，企業獲利也是如此，因此財報中的4個指標：現金流、利潤率、營收成長、未來訂單落實，都是關鍵。

4、大型企業紛紛介入AI模型開發，要提防中小型企業遇到邊緣化，假如資金募集不順，尤其是科技業，燒錢很兇，子彈多寡跟市場能見度、佔有率，發聲權都是關鍵。

5、任何企業都或多或少導入AI，日後裁員必然會增加，上班族必須趕緊做好準備，第二專長、斜桿、儲蓄理財強化財務能力都要加強。

明年產業趨勢持續向AI靠攏，守舊不思創新就可能被淘汰，如同投資標的已全然改變，只能勇於接受，才能締造更好績效。哪些類股漲幅大，交易熱絡，眾多法人機構往哪些產品發行，都可以作為參考。

定期定額要有恆心繼續進行，還有新科技進步速度太快，保持冷靜克制也是一門重要功課！互勉之。

※本文由商業周刊授權刊載，未經同意禁止轉載。

※更多精彩報導，詳見《商業周刊》網站。

《原文AI股沒泡沫，只是修正！億級投資人：看4個指標找出安心強勢股

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

AI ETF 投資人

