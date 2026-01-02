快訊

SIM卡遺失要報案才能補發？NCC回應了：新制沒有要求

宜蘭知名酒店遭控吃牛肉冷盤多人嘔吐就醫 衛生局稽查結果出爐

橘貓對空氣狂撥砂懷疑貓生 飼主看監視器崩潰：狗狗守在後面「熱騰騰攔胡」

聽新聞
0:00 / 0:00

台積電（2330）帳面賺300萬…一原因被迫下莊！網：上看2000一張少賺50萬

聯合新聞網／ 綜合報導
台積電（2330）近期股價頻創新高，吸引無數投資人目光，然而卻有一位資深股東選擇在此時「高歌離席」。記者許正宏／攝影
台積電（2330）近期股價頻創新高，吸引無數投資人目光，然而卻有一位資深股東選擇在此時「高歌離席」。記者許正宏／攝影

台積電（2330）股價近期再創高點，有網友在股版分享自己「下莊」的決定，引發熱烈討論。原PO表示，手中台積電抱了好幾年，因家中急需用錢，決定趁高點賣出持股，雖然心裡清楚未來仍可能繼續上漲，但現實需求讓他不得不先離場。貼文一出，立刻掀起兩派論戰，有人恭喜獲利了結，也有人直言賣太早。

⭐2025總回顧

原PO指出，自己長期持有台積電，帳面報酬相當可觀，投資成本約170萬元，帳面收益已接近300萬元。近期因家庭急需資金，選擇在相對高點賣出持股，並坦言「幾年後應該還是往上」，但仍希望未來有機會再買回來。原PO也在文末感謝股版網友過去的經驗分享，語氣偏向平靜與無奈。

不少網友對原PO的決定表示肯定，認為「有賺就好」、「需要用錢本來就該賣股」才是對資產負責的做法，也點出股票最大的優勢就在於資金流動性。相關留言包括有賺就是棒、恭喜賺錢、賺爛了、高歌離席、有賺錢在需要錢的時候幫了一把、照自己的方式生活、股票現金流動性真的讚、不然要賣肝嗎、至少賺了房子頭期款等；也有一派認為，市場一面倒看多時反而該保持冷靜，提早下車不一定是壞事，未來若有回檔仍有機會再接。

另一派網友則質疑原PO賣得太早，認為台積電仍處於長線成長初期，未來十年仍是黃金期，先進製程的獲利尚未完全反映，包括2奈米才剛量產、1.4奈米已動工，甚至直言股價上看2000、賣了恐怕買不回來、一張少賺50萬、想當年680下車的人等說法。也有網友從操作層面提出不同看法，認為急需用錢未必得賣股，質押也是選項之一，另有人質疑原PO貼出的仍是未實現損益，認為貼文本身存在爭議。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

2330台積電

延伸閱讀

宏碁變身ETF新寵！00918、00936同步納入…網驚：互相抬轎要噴了？

高二帳戶就破百萬！父子共學美股年報引熱議…網淚：當年還在吵一個月零用錢只有3千

00881預估配2.65元…年化配息率飆破16％！陳重銘：上市以來總報酬率都打敗0050

2025存股封關大盤點！年增277萬、股息領71萬…存股哥「開除老闆」實現旅居夢

相關新聞

台積電（2330）帳面賺300萬…一原因被迫下莊！網：上看2000一張少賺50萬

台積電（2330）股價近期再創高點，有網友在股版分享自己「下莊」的決定，引發熱烈討論。原PO表示，手中台積電抱了好幾年，因家中急需用錢，決定趁高點賣出持股，雖然心裡清楚未來仍可能繼續上漲，但現實需求讓

2025存股封關大盤點！年增277萬、股息領71萬…存股哥「開除老闆」實現旅居夢

＊原文發文時間為12月31日 2025年封關，目前總值約1082萬，一月開盤時是805萬，總值提升了277萬，今年股息總額是71萬，也在年中開除老闆離開職場，過上打工兼職、到處旅居的夢想生活，如

年賺2400萬！2025年投資報酬率30.55％完勝大盤…肥羊淨資產破億紀錄

【股市爆料同學會．金融股肥羊】 股票扣掉負債，從2025.1.2的7971.6萬，到今天的1億407.1萬，淨增加2435.5萬，一年投資報酬率30.55%，勝過加權指數的漲幅25.73%。 股票

高二帳戶就破百萬！父子共學美股年報引熱議…網淚：當年還在吵一個月零用錢只有3千

PTT股板出現一位強悍的「少年股神」，一名原PO分享了就讀高二兒子的美股年報，引發網友瘋狂朝聖。原PO提到，兒子上高中後比較有時間，父子倆便開始討論投資知識，並將兒子的紅包帳戶交由其親自操作，希望藉此

當沖仔瞎忙一度虧95萬⋯1年僅小賺10％！網酸：都被政府券商賺飽了

短線交易操作不易，一名網友30日在PTT以「當沖仔的2025真的要勒戒了」為題分享交易經歷，透露今年從當沖嘗到甜頭到一度崩潰，全年忙進忙出後總計僅小賺約55萬元，引發網友熱議。討論焦點集中在「當沖勝率與成本是否划算」，不少人直言動作越多越容易錯，還有人酸「指數仔：你在忙什麼」、「證交稅感謝您」。

《富爸爸》作者示警白銀將迎崩盤？反遭網酸是「美國謝金河」

《富爸爸，窮爸爸》作者羅伯特清崎針對白銀近期飆漲示警，稱市場出現典型FOMO情緒、狂熱恐迎崩盤，引發PTT股板熱議。網友討論焦點不在白銀多空本身，而是對清崎一貫「先喊漲、再喊崩」的評論風格感到反感，酸他是「美國謝金河」、「恐哥」，也有人反向解讀「他看空了，穩」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。