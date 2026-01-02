台積電（2330）帳面賺300萬…一原因被迫下莊！網：上看2000一張少賺50萬

台積電（2330）股價近期再創高點，有網友在股版分享自己「下莊」的決定，引發熱烈討論。原PO表示，手中台積電抱了好幾年，因家中急需用錢，決定趁高點賣出持股，雖然心裡清楚未來仍可能繼續上漲，但現實需求讓他不得不先離場。貼文一出，立刻掀起兩派論戰，有人恭喜獲利了結，也有人直言賣太早。

原PO指出，自己長期持有台積電，帳面報酬相當可觀，投資成本約170萬元，帳面收益已接近300萬元。近期因家庭急需資金，選擇在相對高點賣出持股，並坦言「幾年後應該還是往上」，但仍希望未來有機會再買回來。原PO也在文末感謝股版網友過去的經驗分享，語氣偏向平靜與無奈。

不少網友對原PO的決定表示肯定，認為「有賺就好」、「需要用錢本來就該賣股」才是對資產負責的做法，也點出股票最大的優勢就在於資金流動性。相關留言包括有賺就是棒、恭喜賺錢、賺爛了、高歌離席、有賺錢在需要錢的時候幫了一把、照自己的方式生活、股票現金流動性真的讚、不然要賣肝嗎、至少賺了房子頭期款等；也有一派認為，市場一面倒看多時反而該保持冷靜，提早下車不一定是壞事，未來若有回檔仍有機會再接。

另一派網友則質疑原PO賣得太早，認為台積電仍處於長線成長初期，未來十年仍是黃金期，先進製程的獲利尚未完全反映，包括2奈米才剛量產、1.4奈米已動工，甚至直言股價上看2000、賣了恐怕買不回來、一張少賺50萬、想當年680下車的人等說法。也有網友從操作層面提出不同看法，認為急需用錢未必得賣股，質押也是選項之一，另有人質疑原PO貼出的仍是未實現損益，認為貼文本身存在爭議。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。