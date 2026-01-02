2025存股封關大盤點！年增277萬、股息領71萬…存股哥「開除老闆」實現旅居夢

快訊

SIM卡遺失要報案才能補發？NCC回應了：新制沒有要求

存股哥2025年封關結算，總資產由年初805萬成長至1082萬，年增277萬,股息收入達71萬。憑藉長期持有、股息再投入及穩定槓桿的策略,成功在年中離開職場開啟旅居生活。
＊原文發文時間為12月31日

2025年封關，目前總值約1082萬，一月開盤時是805萬，總值提升了277萬，今年股息總額是71萬，也在年中開除老闆離開職場，過上打工兼職、到處旅居的夢想生活，如果沒有存股我不可能達成這些成果。

⭐2025總回顧

我的方法始終如一，長期持有、股息再投入、穩定開槓桿，從我開始存股到現在，無論多頭空頭或是股災都是如此，就算四月經歷對等關稅股災，就算高股息被罵了一年多，我也沒有改變我的核心存股策略。

當然我也不是任何決策都可以百分百完美，像是今年的00631L跟00982A都為了集中買高股息或是轉換到0050過早停利，現在回頭看資本利得少賺10萬以上，但沒有關係，專注在當下，當下的決定對我來說就是最好的決定。

明年的目標在之前的文章也跟大家提過了，希望總市值能突破1300萬、股息總額80萬以上，照目前來看算是稍有難度但有機會達成的節奏，就算明年沒辦法達成那就再花一年，存股就是這樣，總會有達成自己目標的一天。

新的一年也祝各位財源廣進、身體健康，有健康的身體去享受存股帶來的豐盛，如果各位現在、來年有好的成果，也歡迎隨時跟我分享。新年快樂！

