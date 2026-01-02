年賺2400萬！2025年投資報酬率30.55％完勝大盤…肥羊淨資產破億紀錄

短線交易操作不易，一名網友30日在PTT以「當沖仔的2025真的要勒戒了」為題分享交易經歷，透露今年從當沖嘗到甜頭到一度崩潰，全年忙進忙出後總計僅小賺約55萬元，引發網友熱議。討論焦點集中在「當沖勝率與成本是否划算」，不少人直言動作越多越容易錯，還有人酸「指數仔：你在忙什麼」、「證交稅感謝您」。

2026-01-01 11:12