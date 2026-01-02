聽新聞
年賺2400萬！2025年投資報酬率30.55％完勝大盤…肥羊淨資產破億紀錄
股票扣掉負債，從2025.1.2的7971.6萬，到今天的1億407.1萬，淨增加2435.5萬，一年投資報酬率30.55%，勝過加權指數的漲幅25.73%。
⭐2025總回顧
股票張數，中信金（2891）增加62張，富邦金（2881）增加32.3張，國泰金（2882）增加26張，元大金（2885）增加21.8張，玉山金（2884）增加147張。
股票投資金額，中信金減少58.5萬，國泰金減少1.2萬，富邦金增加81.2萬，元大金增加17.6萬，玉山金增加441.2萬。
股票成本全數降低，中信金減少0.83元，富邦金減少1.37元，國泰金減少4.7元，元大金減少1.68元。
肥羊流派的宗旨：
1.將銀行的錢，炒成自己的錢，財力0負擔
2.股票張數只能增加，不能減少
3.不斷降低股票成本，預估3年內，中信金0成本
◎本文獲 股市爆料同學會 授權轉載，原文出處於此；禁止取用轉載。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
