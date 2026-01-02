快訊

年賺2400萬！2025年投資報酬率30.55％完勝大盤…肥羊淨資產破億紀錄

聯合新聞網／ 股市爆料同學會
肥羊流派交出2025年成績單，股票淨資產從7971.6萬元飆升至1億407.1萬元，一年淨增加2435.5萬元。圖／本報資料照片
肥羊流派交出2025年成績單，股票淨資產從7971.6萬元飆升至1億407.1萬元，一年淨增加2435.5萬元。圖／本報資料照片

股市爆料同學會金融股肥羊】

股票扣掉負債，從2025.1.2的7971.6萬，到今天的1億407.1萬，淨增加2435.5萬，一年投資報酬率30.55%，勝過加權指數的漲幅25.73%。

⭐2025總回顧

股票張數，中信金（2891）增加62張，富邦金（2881）增加32.3張，國泰金（2882）增加26張，元大金（2885）增加21.8張，玉山金（2884）增加147張。

股票投資金額，中信金減少58.5萬，國泰金減少1.2萬，富邦金增加81.2萬，元大金增加17.6萬，玉山金增加441.2萬。

股票成本全數降低，中信金減少0.83元，富邦金減少1.37元，國泰金減少4.7元，元大金減少1.68元。

肥羊流派的宗旨：

1.將銀行的錢，炒成自己的錢，財力0負擔

2.股票張數只能增加，不能減少

3.不斷降低股票成本，預估3年內，中信金0成本

◎本文獲 股市爆料同學會 授權轉載，原文出處於此；禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

高二帳戶就破百萬！父子共學美股年報引熱議…網淚：當年還在吵一個月零用錢只有3千

PTT股板出現一位強悍的「少年股神」，一名原PO分享了就讀高二兒子的美股年報，引發網友瘋狂朝聖。原PO提到，兒子上高中後比較有時間，父子倆便開始討論投資知識，並將兒子的紅包帳戶交由其親自操作，希望藉此

當沖仔瞎忙一度虧95萬⋯1年僅小賺10％！網酸：都被政府券商賺飽了

短線交易操作不易，一名網友30日在PTT以「當沖仔的2025真的要勒戒了」為題分享交易經歷，透露今年從當沖嘗到甜頭到一度崩潰，全年忙進忙出後總計僅小賺約55萬元，引發網友熱議。討論焦點集中在「當沖勝率與成本是否划算」，不少人直言動作越多越容易錯，還有人酸「指數仔：你在忙什麼」、「證交稅感謝您」。

《富爸爸》作者示警白銀將迎崩盤？反遭網酸是「美國謝金河」

《富爸爸，窮爸爸》作者羅伯特清崎針對白銀近期飆漲示警，稱市場出現典型FOMO情緒、狂熱恐迎崩盤，引發PTT股板熱議。網友討論焦點不在白銀多空本身，而是對清崎一貫「先喊漲、再喊崩」的評論風格感到反感，酸他是「美國謝金河」、「恐哥」，也有人反向解讀「他看空了，穩」。

謝金河讚台廠EMS稱「去紅供應鏈」奏效！網憂股價反向崩跌

2025年全球EMS大廠營收排行榜出爐，台灣鴻海、廣達、緯創包辦前三名，引發市場關注。財信傳媒董事長謝金河解讀，台灣資通訊產業成功崛起，關鍵在於「去紅色供應鏈」。相關新聞被轉貼至PTT後，網友討論卻迅速歪樓，焦點多集中在「老謝點名＝反指標」的市場迷因，大量留言直呼「完了」、「要崩了」。

行情回來了？DDR4傳Q1合約價大漲5成 網質疑：利多新聞就是空

DDR4報價再掀漲勢。PTT網友轉貼「DDR4明年第1季合約價傳漲5成」新聞，指出大廠轉向AI用HBM並減產DDR4，帶動缺貨與漲價，市場關注南亞科、華邦電等台廠受惠。貼文引發熱議，討論焦點聚焦在「利多是否已反映、會不會變成出貨文」，以及記憶體族群是否重演過往景氣循環，有人興奮喊「航海2.0」，也有人質疑「利多新聞就是空」。

