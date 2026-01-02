高二帳戶就破百萬！父子共學美股年報引熱議…網淚：當年還在吵一個月零用錢只有3千

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
一名高二生在2025年透過父子討論與實戰操作，精準捕捉AI浪潮，將紅包帳戶操作至總資產120萬元，寫下報酬率110%的驚人紀錄。（本報系資料庫）
PTT股板出現一位強悍的「少年股神」，一名原PO分享了就讀高二兒子的美股年報，引發網友瘋狂朝聖。原PO提到，兒子上高中後比較有時間，父子倆便開始討論投資知識，並將兒子的紅包帳戶交由其親自操作，希望藉此帶他「跳出課本看外面的產業與發展趨勢」。這項超前的財商教育讓兒子在2025年精準捕捉AI浪潮，不僅在研究機器人物流趨勢時「插花」操作了Symbotic（SYM），更透過實測發現學校提供的Gemini比付費的ChatGPT更好用，進而決定將PLTR獲利結清、調節NVDA部位，全數轉入Google（GOOGL）。

⭐2025總回顧

這份年報揭露的資產實力讓許多上班族看呆，對帳單顯示該帳戶在Palantir（PLTR）的報酬率竟高達327.08%，整體已實現獲利約39萬元，總資產正式衝破120萬元大關。超猛績效讓討論區湧現各種羨慕嫉妒，有網友辛酸直呼：「我高二還在跟我媽吵一個月零用錢只有3000」，也有人感嘆「這就是特權嗎？」、「人生的分水嶺真的是羊水」。甚至有網友預言，這代孩子的差距大到難以想像，「以後18歲起跑點就是庫存百萬了」。

對於「高二生學投資」這件事，網路評價則呈現兩極。有反對派網友批評「高中學投資是最沒用的事」，認為高中黃金三年應專注投資自己，拿去買股票賺幾十萬是「浪費時間價值」。但此番言論隨即遭到其他網友反擊，認為一邊讀書一邊學投資並不耽誤，且提早培養看清趨勢的眼光非常有價值，大讚原PO是「好爸爸」，並指出「有錢人能越來越有錢不是沒原因的」。

有趣的是，這名高中生的投資邏輯非常「生活化」，是從工具的使用體驗直接連結到股價潛力。原PO轉述，兒子是因為覺得Gemini非常好用，才研究出Google的投資價值。這種「由用戶變股東」的敏銳度讓不少資深股民自嘆不如，認為「能賺錢的人專注在找到賺錢機會，賺不了錢的人忙著怪天怪地」。甚至有家長表示，自己的小學外甥去年壓歲錢全買0050現在也破百萬了，顯示這代新人的財富起跑線正被瘋狂拉高。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

相關新聞

PTT股板出現一位強悍的「少年股神」，一名原PO分享了就讀高二兒子的美股年報，引發網友瘋狂朝聖。原PO提到，兒子上高中後比較有時間，父子倆便開始討論投資知識，並將兒子的紅包帳戶交由其親自操作，希望藉此

當沖仔瞎忙一度虧95萬⋯1年僅小賺10％！網酸：都被政府券商賺飽了

短線交易操作不易，一名網友30日在PTT以「當沖仔的2025真的要勒戒了」為題分享交易經歷，透露今年從當沖嘗到甜頭到一度崩潰，全年忙進忙出後總計僅小賺約55萬元，引發網友熱議。討論焦點集中在「當沖勝率與成本是否划算」，不少人直言動作越多越容易錯，還有人酸「指數仔：你在忙什麼」、「證交稅感謝您」。

《富爸爸》作者示警白銀將迎崩盤？反遭網酸是「美國謝金河」

《富爸爸，窮爸爸》作者羅伯特清崎針對白銀近期飆漲示警，稱市場出現典型FOMO情緒、狂熱恐迎崩盤，引發PTT股板熱議。網友討論焦點不在白銀多空本身，而是對清崎一貫「先喊漲、再喊崩」的評論風格感到反感，酸他是「美國謝金河」、「恐哥」，也有人反向解讀「他看空了，穩」。

謝金河讚台廠EMS稱「去紅供應鏈」奏效！網憂股價反向崩跌

2025年全球EMS大廠營收排行榜出爐，台灣鴻海、廣達、緯創包辦前三名，引發市場關注。財信傳媒董事長謝金河解讀，台灣資通訊產業成功崛起，關鍵在於「去紅色供應鏈」。相關新聞被轉貼至PTT後，網友討論卻迅速歪樓，焦點多集中在「老謝點名＝反指標」的市場迷因，大量留言直呼「完了」、「要崩了」。

行情回來了？DDR4傳Q1合約價大漲5成 網質疑：利多新聞就是空

DDR4報價再掀漲勢。PTT網友轉貼「DDR4明年第1季合約價傳漲5成」新聞，指出大廠轉向AI用HBM並減產DDR4，帶動缺貨與漲價，市場關注南亞科、華邦電等台廠受惠。貼文引發熱議，討論焦點聚焦在「利多是否已反映、會不會變成出貨文」，以及記憶體族群是否重演過往景氣循環，有人興奮喊「航海2.0」，也有人質疑「利多新聞就是空」。

明年2026押美股還台股？掀網論戰：台積電確定性高、但台美難脫勾

台股今年持續向上，一名網友在PTT發文請益，指出今年美股表現「小輸台股」，輝達走勢未如預期強勁，反觀台股有台積電與供應鏈受惠AI敘事，但台美兩邊目前都在歷史高檔，讓他好奇2026年該看好美股或台股。貼文並提到明年初可能有「超強的SpaceX登場」帶動美股，成為網友討論焦點。

