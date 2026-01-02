高二帳戶就破百萬！父子共學美股年報引熱議…網淚：當年還在吵一個月零用錢只有3千

PTT股板出現一位強悍的「少年股神」，一名原PO分享了就讀高二兒子的美股年報，引發網友瘋狂朝聖。原PO提到，兒子上高中後比較有時間，父子倆便開始討論投資知識，並將兒子的紅包帳戶交由其親自操作，希望藉此帶他「跳出課本看外面的產業與發展趨勢」。這項超前的財商教育讓兒子在2025年精準捕捉AI浪潮，不僅在研究機器人物流趨勢時「插花」操作了Symbotic（SYM），更透過實測發現學校提供的Gemini比付費的ChatGPT更好用，進而決定將PLTR獲利結清、調節NVDA部位，全數轉入Google（GOOGL）。

這份年報揭露的資產實力讓許多上班族看呆，對帳單顯示該帳戶在Palantir（PLTR）的報酬率竟高達327.08%，整體已實現獲利約39萬元，總資產正式衝破120萬元大關。超猛績效讓討論區湧現各種羨慕嫉妒，有網友辛酸直呼：「我高二還在跟我媽吵一個月零用錢只有3000」，也有人感嘆「這就是特權嗎？」、「人生的分水嶺真的是羊水」。甚至有網友預言，這代孩子的差距大到難以想像，「以後18歲起跑點就是庫存百萬了」。

對於「高二生學投資」這件事，網路評價則呈現兩極。有反對派網友批評「高中學投資是最沒用的事」，認為高中黃金三年應專注投資自己，拿去買股票賺幾十萬是「浪費時間價值」。但此番言論隨即遭到其他網友反擊，認為一邊讀書一邊學投資並不耽誤，且提早培養看清趨勢的眼光非常有價值，大讚原PO是「好爸爸」，並指出「有錢人能越來越有錢不是沒原因的」。

有趣的是，這名高中生的投資邏輯非常「生活化」，是從工具的使用體驗直接連結到股價潛力。原PO轉述，兒子是因為覺得Gemini非常好用，才研究出Google的投資價值。這種「由用戶變股東」的敏銳度讓不少資深股民自嘆不如，認為「能賺錢的人專注在找到賺錢機會，賺不了錢的人忙著怪天怪地」。甚至有家長表示，自己的小學外甥去年壓歲錢全買0050現在也破百萬了，顯示這代新人的財富起跑線正被瘋狂拉高。

