《富爸爸》作者示警白銀將迎崩盤？反遭網酸是「美國謝金河」

聯合新聞網／ 綜合報導
白銀今年走勢「比黃金還猛」，一度突破每盎司80美元整數關卡。路透
《富爸爸，窮爸爸》作者羅伯特清崎針對白銀近期飆漲示警，稱市場出現典型FOMO情緒、狂熱恐迎崩盤，引發PTT股板熱議。網友討論焦點不在白銀多空本身，而是對清崎一貫「先喊漲、再喊崩」的評論風格感到反感，酸他是「美國謝金河」、「恐哥」，也有人反向解讀「他看空了，穩」。

根據媒體報導，清崎在社群平台X發文表示自己自1965年起就買白銀，但觀察到當前投資人因害怕錯過而蜂擁進場，認為這是市場狂熱訊號，崩盤可能逼近，因此建議想投資白銀者保持耐心，等待價格崩跌後再評估是否進場或乾脆不進場。不過他仍看好長期走勢，甚至預期白銀在2026年可能突破每盎司100美元、上看200美元，並強調獲利關鍵在「買進的那一刻」。

一名網友在PTT轉貼新聞後質疑「白銀市場已出現狂熱現象崩盤可能正在逼近？」並提出反向看法，認為以白銀供需結構來看，即使價格下跌也「很難崩盤」，暗示清崎的崩盤論可能言過其實，短線波動不等於泡沫破裂。

不少網友則把矛頭指向清崎本人，直言「什麼都會崩盤」、「他怎麼每次都在喊崩」，並嘲諷其論述前後矛盾，「看好明年銀上100，然後現在怕太高崩盤」，有人更解讀「翻譯：這趟賺差不多了，可以準備下一趟了」、「教你賺錢就是想賺你的錢」，批評其言論像在收割散戶情緒。

也有留言延伸到操作層面，提醒不要被新聞帶風向，並舉比特幣、黃金過往暴漲暴跌為例，認為清崎常用相同話術；另有網友從交易制度切入，提到保證金調整可能壓抑短線漲勢，並以2011年白銀暴漲暴跌為前例，提醒「在山頂買可能傳給孫子」。整體而言，討論呈現「短線有回檔風險」與「長線仍看供需」並存，但多數人對名人示警的可信度保持高度懷疑。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

