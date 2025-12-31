快訊

行情回來了？DDR4傳Q1合約價大漲5成 網質疑：利多新聞就是空

聯合新聞網／ 綜合報導
國際記憶體大廠全力衝刺生產AI用高頻寬記憶體（HBM），引爆DRAM產能排擠效應，使得DDR4等利基型DRAM，及用於行動裝置的低功耗LPDDR系列供應大吃緊，價格狂漲。（路透）
DDR4報價再掀漲勢。PTT網友轉貼「DDR4明年第1季合約價傳漲5成」新聞，指出大廠轉向AI用HBM並減產DDR4，帶動缺貨與漲價，市場關注南亞科、華邦電等台廠受惠。貼文引發熱議，討論焦點聚焦在「利多是否已反映、會不會變成出貨文」，以及記憶體族群是否重演過往景氣循環，有人興奮喊「航海2.0」，也有人質疑「利多新聞就是空」。

根據媒體報導，隨著記憶體大廠資源集中在高頻寬記憶體HBM並退出或減少DDR4產出，DDR4供需缺口擴大，業界傳出2026年第1季DDR4合約價談定上漲達5成，第2季仍在洽談且可能續漲，對南亞科、華邦電以及「拿得到貨」的模組廠形成利多。報導並提到南亞科今年第3季轉盈、10月單月EPS達0.66元，華邦電則因結構性短缺帶動產品漲價並啟動擴產計畫，獲利表現也明顯回升。

一名網友在PTT轉貼新聞直呼「怎麼報價又要漲了！」並直接給出強烈多方看法，認為「華邦電一百基本沒問題」，行情順風甚至可上看120元，並宣稱12月自結有望「開趴踢」，直指「當年的D行情回來了」，更以「空軍一一墜機、尬到空軍吱吱叫」形容軋空氣氛，搭配圖表強化多頭信心。

留言區則分成兩派。一派跟著起鬨，稱「記憶卡蛙大集合」、「明天漲500」、「坐等漲停」，有人以「鎖漲停只是洗盤」形容盤勢，並提醒「不要無券空」以免被軋；也有人分享族群續創波段新高，認為股板常喊出貨但現實仍在噴，甚至點名威剛等模組股同步走強，恭喜「相信記憶體的版友」。

另一派則保持警戒，頻頻出現「是不是要出貨了」、「利多出盡」等質疑，認為漲5成不代表終端零售不會翻倍，並提出DDR4價格飆升「是否比DDR5更值錢」的疑問；也有人回到基本面，指出工控、車用、網通等仍大量使用DDR4形成剛性需求，但同時提醒中國也會擴產，未來供給增加可能壓抑行情。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

記憶體 PTT DDR5

