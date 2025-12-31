謝金河讚台廠EMS稱「去紅供應鏈」奏效！網憂股價反向崩跌

2025年全球EMS大廠營收排行榜出爐，台灣鴻海、廣達、緯創包辦前三名，引發市場關注。財信傳媒董事長謝金河解讀，台灣資通訊產業成功崛起，關鍵在於「去紅色供應鏈」。相關新聞被轉貼至PTT後，網友討論卻迅速歪樓，焦點多集中在「老謝點名＝反指標」的市場迷因，大量留言直呼「完了」、「要崩了」。

根據DIGITIMES統計，2025年全球前十大EMS廠中，台灣共有6家進榜，前6名除中國立訊外幾乎全為台廠。謝金河認為，台灣廠商從PC、NB代工逐步切入伺服器、機櫃等高附加價值領域，是能追上甚至超越聯想的重要轉折，並強調與中國供應鏈逐步切割，讓台灣產業得以在全球市場擴張。

一名網友在PTT整理新聞後補充自身心得，認同謝金河觀點，認為鴻海、廣達、緯創近年確實展露頭角，尤其廣達與緯創成功卡位伺服器，被視為台灣資通訊產業「慢慢壯大」的重要代表作，整體語氣偏正面肯定。

不過，多數網友留言並未聚焦產業分析，而是延續股板慣性吐槽風格，紛紛以「老謝開金口」、「死亡筆記本」、「電子五哥要被吹死了」等語回應，甚至直接喊出「放空」、「99公公」、「丸子」。也有不少人哀號手中個股已跌一段，擔心被點名後雪上加霜。

另一方面，也有不同意見質疑謝金河論述基礎，有網友指出聯想本質是品牌廠，並非EMS，認為拿來與代工廠比較並不恰當；也有人反駁「去紅色供應鏈」說法過於簡化，指出電子五哥仍高度依賴陸系供應商。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。