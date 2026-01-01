當沖仔瞎忙一度虧95萬⋯1年僅小賺10％！網酸：都被政府券商賺飽了

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
短線操作不容易。台股／中央社

短線交易操作不易，一名網友30日在PTT以「當沖仔的2025真的要勒戒了」為題分享交易經歷，透露今年從當沖嘗到甜頭到一度崩潰，全年忙進忙出後總計僅小賺約55萬元，引發網友熱議。討論焦點集中在「當沖勝率與成本是否划算」，不少人直言動作越多越容易錯，還有人酸「指數仔：你在忙什麼」、「證交稅感謝您」。

該網友提到，自己4月開始做空並嘗到甜頭，但一路做到7月底「直接賠爛」，帳面曾一度虧損約95萬元，心態因此崩潰；他也曝光交易量，稱單月可做到1億元。之後他改用另一證券戶改以留倉操作，拿約500萬元進場，8月初至今獲利約160萬元，並逐月降低部位至單月約6000萬至8000萬元，合計全年轉正約55萬元，但仍自嘲「都被政府跟券商賺走了，遠遠輸大盤」。

原PO在文中反思，當沖「真的勝率太小」，自己賺大筆多來自留倉，並強調「花錢繳學費是真的」，當沖極度吃心態，停損停利要確實、避免凹單。他回測指出，過去大賠多因硬凹留倉導致資金卡住又不忍停損，所幸最終仍保住正報酬，並喊出明年目標「戒當沖」。他也補充入坑原因是認識一名只做當沖的「空軍總司令」，對方據稱一年獲利達7000萬元、日交易量3億至4億元，讓他一度誤以為跟單就能成為少年股神，最後才體認那是「萬中選一」。

多數網友對原PO「忙一整年卻輸大盤」頗有共鳴，有人拿台積電今年漲幅反諷「您別忙了」，也有人直指當沖長期近乎虧錢、只是賭博快感；另有留言認為當沖勞心勞力傷身，建議乾脆轉買ETF或改做隔日沖、留倉才較踏實，並笑稱「你的營業員很感謝你」、「政府跟銀行感謝你」。

不過也有不同聲音認為，能在高頻交易下仍維持全年正報酬已勝過不少人，並討論「本金夠大是否更有勝算」；有人指出3億至4億元日量仍難控盤，當沖高手多是分散多檔操作。另有網友延伸到上班族邊工作邊沖的疲憊與判斷失準，直言「小賺小賠根本浪費時間」，也有人自曝檢視帳戶後發現賺六位數的多是中長線，呼應原PO「活下來的策略才是好方法」的結語。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

