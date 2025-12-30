快訊

北捷手機嗶進站確定！明年1月3日開放QR乘車碼 支援銀行、優惠活動一次看

獨／醫美新制明年元旦上路 確定急診、家醫不納大外科

曹西平稱已立遺囑…乾兒子能獨得遺產？法界：還有幾關要過 恐難如願

聽新聞
0:00 / 0:00

台股元月紅包來了？詹璇依揭歷史數據：聖誕節後20天「上漲機率高達87％」

聯合新聞網／ 財經編輯 張家麒
財經主持人詹璇依引用過去15年統計數據，指出台股在聖誕節後20天的上漲機率高達87%，預告元月紅包行情值得投資人期待。中央社
財經主持人詹璇依引用過去15年統計數據，指出台股在聖誕節後20天的上漲機率高達87%，預告元月紅包行情值得投資人期待。中央社

財經主持人詹璇依在影音中表示，隨著聖誕節結束，市場關注焦點也逐漸轉向「聖誕行情過後，是否還有紅包行情」。她指出，根據歷史統計，美股向來有所謂的聖誕行情，而台股的紅包行情，通常可從聖誕節後開始觀察。

⭐2025總回顧

詹璇依說明，依據過去台股的統計數據...

聖誕節過後10天內的上漲機率約為67%

若將觀察時間拉長至20天，上漲機率更高達87%，這是根據過去15年台股歷史經驗所統計出的結果

她指出，這段期間的行情，往往也會延續到接下來的元月行情與紅包行情，第一季市場題材相對較多，投資氣氛也較為活絡。

不過詹璇依也提醒投資人，對於明年台股走勢仍需保持警覺。

她認為，明年台股可能在第一季與第四季出現相對較高點，而第二季與第三季則需要特別留意市場波動風險

最後，她建議投資人若想持續掌握台股與資金趨勢，仍可持續關注相關財經節目與市場動態。

◎本文內容已獲 財經主持人 詹璇依 授權改寫，原出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

聖誕節 台股 投資人 風險 美股

延伸閱讀

國安基金進場逾260天「賺到下不來」？網熱議：到底是護盤還是炒股

ETF換湯不換藥…各大投信狂發S&P500、納指新標的？內行曝：怕看別人賺

00878持有3年投入80萬...僅賺7千價差不值得？知美：但股息領了10萬元

台股刷新歷史天價！0050分割後寫新高…周冠男警示：等跌再買代價最貴

相關新聞

台股元月紅包來了？詹璇依揭歷史數據：聖誕節後20天「上漲機率高達87％」

財經主持人詹璇依在影音中表示，隨著聖誕節結束，市場關注焦點也逐漸轉向「聖誕行情過後，是否還有紅包行情」。她指出，根據歷史統計，美股向來有所謂的聖誕行情，而台股的紅包行情，通常可從聖誕節後開始觀察。

便宜治百病？瑞幸進軍台北…網敲碗：要看星巴克每周買一送一

中國連鎖咖啡龍頭瑞幸咖啡（Luckin Coffee）傳出即將進軍台灣市場，首選台北開設分店。這項消息引發本土咖啡業者高度關注，路易莎咖啡董事長黃銘賢於29日公開表示，瑞幸在台灣恐面臨巨大挑戰，因其經

黃董又出手？力積電（6770）參與軟銀AI超級電腦計畫…網：還有兩天可以相信

力積電（6770）再度傳出國際合作利多，根據日媒報導，力積電將參與由日本軟體銀行（Softbank）主導的新一代AI與超級電腦記憶體開發計畫。該計畫由軟銀新設公司「Saimemory」擔任指揮中心，結

國安基金進場逾260天「賺到下不來」？網熱議：到底是護盤還是炒股

國安基金第9次進場護盤迄今已逾260天，距離史上最長275天紀錄不遠，相關退場議題也成為市場關注焦點。PTT股板網友熱議國安基金是否「賺到不想下車」，並揣測年底最後幾個交易日可能動作，從「抱股跨年」到「獲利了結」，討論延燒成「護盤任務」與「投資績效」的界線之爭。

他2025「被川普嚇到」操作保守⋯躺平一年竟也賺16％！

2025年進入倒數之際，不少人開始整理今年的投資戰績。一名PTT網友以「2025年躺平族正常版年報」分享投資成果，表示全年幾乎沒有進出，僅單純持有資產「躺著看變化」，仍繳出報酬率約16%績效，引發網友熱議。討論焦點集中在原PO對4月修正行情的評價，直言「還沒跌多少就漲回去了」，此說法在板上掀起正反兩極論戰。

銀價衝破75美元！網憂市場氛圍狂熱：下周恐無止盡上漲

國際銀價首度突破每英兩75美元、金價同步創高，引發PTT股板熱烈討論。原PO轉貼新聞後直呼黃金、白銀「天天上漲」，形容市場氛圍極度狂熱，並擔憂下周開盤恐出現投資人搶進、價格失控的走勢。相關貼文迅速引來大量回應，討論焦點圍繞貴金屬是否已進入末升段，以及通膨、美元與原物料全面走揚的連鎖效應。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。