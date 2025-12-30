台股元月紅包來了？詹璇依揭歷史數據：聖誕節後20天「上漲機率高達87％」

財經主持人詹璇依在影音中表示，隨著聖誕節結束，市場關注焦點也逐漸轉向「聖誕行情過後，是否還有紅包行情」。她指出，根據歷史統計，美股向來有所謂的聖誕行情，而台股的紅包行情，通常可從聖誕節後開始觀察。

詹璇依說明，依據過去台股的統計數據...

聖誕節過後10天內的上漲機率約為67% 若將觀察時間拉長至20天，上漲機率更高達87%，這是根據過去15年台股歷史經驗所統計出的結果

她指出，這段期間的行情，往往也會延續到接下來的元月行情與紅包行情，第一季市場題材相對較多，投資氣氛也較為活絡。

不過詹璇依也提醒投資人，對於明年台股走勢仍需保持警覺。

她認為，明年台股可能在第一季與第四季出現相對較高點，而第二季與第三季則需要特別留意市場波動風險。

最後，她建議投資人若想持續掌握台股與資金趨勢，仍可持續關注相關財經節目與市場動態。

◎本文內容已獲 財經主持人 詹璇依 授權改寫，原出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。