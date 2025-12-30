便宜治百病？瑞幸進軍台北…網敲碗：要看星巴克每周買一送一

中國連鎖咖啡龍頭瑞幸咖啡（Luckin Coffee）傳出即將進軍台灣市場，首選台北開設分店。這項消息引發本土咖啡業者高度關注，路易莎咖啡董事長黃銘賢於29日公開表示，瑞幸在台灣恐面臨巨大挑戰，因其經營模式類似台灣20年前的街邊店形態，在超商咖啡高度密集的「競爭紅海」中，瑞幸咖啡幾乎沒有任何勝算。

黃銘賢指出，台灣咖啡市場早已演變成壓倒性衝擊的環境，光靠低價與買一送一難以撼動現狀。他坦言路易莎為了生存，必須轉向提供餐飲與舒適空間的經營模式，甚至直白自嘲若不當「K書中心」，社區店面可能連一個客人也沒有。對此，統一企業董事長羅智先則表現得較為老神在在，認為各家有各家的經營之道，瑞幸的進場不至於影響旗下台灣星巴克的地位。

針對瑞幸登台，PTT網友的反應則相當兩極。支持者期待引進「卷王」能帶動降價風潮，紛紛表示：若能讓星巴克每週買一送一就進場、生椰拿鐵真的好喝。網友點出台灣人「便宜治百病」的消費心理，認為若瑞幸能將價格壓低至與超商競爭、甚至推出更具話題性的聯名飲品，仍有機會在手搖飲與咖啡的模糊地帶殺出一條血路。

然而，反對聲浪則質疑陸資品牌在台的生存韌性。網友點出台灣的人事、店租與咖啡豆成本遠高於中國，且瑞幸多以無座位的取貨店為主，難以吸引習慣窩咖啡廳的學生與上班族。此外，更有網友對品質與政治立場表示疑慮，直言不喝沒有民主的咖啡、超商咖啡的高覆蓋率才是最難跨越的門檻，認為瑞幸可能重蹈過去幾家外來連鎖品牌快閃倒閉的覆轍。

