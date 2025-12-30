快訊

陸海警發布巡查海報 威脅攔截運載海馬斯火箭長榮貨輪

星宇公布年終1個月、整體調薪3% 有員工抱怨嫌少

黃仁勳神操作！輝達「紓困」英特爾 順手賺逾25億美元

聽新聞
0:00 / 0:00

便宜治百病？瑞幸進軍台北…網敲碗：要看星巴克每周買一送一

聯合新聞網／ 綜合報導
中國連鎖咖啡品牌瑞幸咖啡傳出計畫在台北設點，本土業者路易莎與統一星巴克對此表態，引發社群針對「低價策略」與「K書中心文化」的熱議。圖／本報資料照片
中國連鎖咖啡品牌瑞幸咖啡傳出計畫在台北設點，本土業者路易莎與統一星巴克對此表態，引發社群針對「低價策略」與「K書中心文化」的熱議。圖／本報資料照片

中國連鎖咖啡龍頭瑞幸咖啡（Luckin Coffee）傳出即將進軍台灣市場，首選台北開設分店。這項消息引發本土咖啡業者高度關注，路易莎咖啡董事長黃銘賢於29日公開表示，瑞幸在台灣恐面臨巨大挑戰，因其經營模式類似台灣20年前的街邊店形態，在超商咖啡高度密集的「競爭紅海」中，瑞幸咖啡幾乎沒有任何勝算。

⭐2025總回顧

黃銘賢指出，台灣咖啡市場早已演變成壓倒性衝擊的環境，光靠低價與買一送一難以撼動現狀。他坦言路易莎為了生存，必須轉向提供餐飲與舒適空間的經營模式，甚至直白自嘲若不當「K書中心」，社區店面可能連一個客人也沒有。對此，統一企業董事長羅智先則表現得較為老神在在，認為各家有各家的經營之道，瑞幸的進場不至於影響旗下台灣星巴克的地位。

針對瑞幸登台，PTT網友的反應則相當兩極。支持者期待引進「卷王」能帶動降價風潮，紛紛表示：若能讓星巴克每週買一送一就進場、生椰拿鐵真的好喝。網友點出台灣人「便宜治百病」的消費心理，認為若瑞幸能將價格壓低至與超商競爭、甚至推出更具話題性的聯名飲品，仍有機會在手搖飲與咖啡的模糊地帶殺出一條血路。

然而，反對聲浪則質疑陸資品牌在台的生存韌性。網友點出台灣的人事、店租與咖啡豆成本遠高於中國，且瑞幸多以無座位的取貨店為主，難以吸引習慣窩咖啡廳的學生與上班族。此外，更有網友對品質與政治立場表示疑慮，直言不喝沒有民主的咖啡、超商咖啡的高覆蓋率才是最難跨越的門檻，認為瑞幸可能重蹈過去幾家外來連鎖品牌快閃倒閉的覆轍。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

星巴克 中國 統一企業 路易莎 瑞幸 咖啡

延伸閱讀

存股哥12月結算存股紀錄公開…0056＋0050用質押慢慢滾：槓桿非拿來賭的

國安基金進場逾260天「賺到下不來」？網熱議：到底是護盤還是炒股

黃董又出手？力積電（6770）參與軟銀AI超級電腦計畫…網：還有兩天可以相信

ETF換湯不換藥…各大投信狂發S&P500、納指新標的？內行曝：怕看別人賺

相關新聞

便宜治百病？瑞幸進軍台北…網敲碗：要看星巴克每周買一送一

中國連鎖咖啡龍頭瑞幸咖啡（Luckin Coffee）傳出即將進軍台灣市場，首選台北開設分店。這項消息引發本土咖啡業者高度關注，路易莎咖啡董事長黃銘賢於29日公開表示，瑞幸在台灣恐面臨巨大挑戰，因其經

黃董又出手？力積電（6770）參與軟銀AI超級電腦計畫…網：還有兩天可以相信

力積電（6770）再度傳出國際合作利多，根據日媒報導，力積電將參與由日本軟體銀行（Softbank）主導的新一代AI與超級電腦記憶體開發計畫。該計畫由軟銀新設公司「Saimemory」擔任指揮中心，結

國安基金進場逾260天「賺到下不來」？網熱議：到底是護盤還是炒股

國安基金第9次進場護盤迄今已逾260天，距離史上最長275天紀錄不遠，相關退場議題也成為市場關注焦點。PTT股板網友熱議國安基金是否「賺到不想下車」，並揣測年底最後幾個交易日可能動作，從「抱股跨年」到「獲利了結」，討論延燒成「護盤任務」與「投資績效」的界線之爭。

他2025「被川普嚇到」操作保守⋯躺平一年竟也賺16％！

2025年進入倒數之際，不少人開始整理今年的投資戰績。一名PTT網友以「2025年躺平族正常版年報」分享投資成果，表示全年幾乎沒有進出，僅單純持有資產「躺著看變化」，仍繳出報酬率約16%績效，引發網友熱議。討論焦點集中在原PO對4月修正行情的評價，直言「還沒跌多少就漲回去了」，此說法在板上掀起正反兩極論戰。

銀價衝破75美元！網憂市場氛圍狂熱：下周恐無止盡上漲

國際銀價首度突破每英兩75美元、金價同步創高，引發PTT股板熱烈討論。原PO轉貼新聞後直呼黃金、白銀「天天上漲」，形容市場氛圍極度狂熱，並擔憂下周開盤恐出現投資人搶進、價格失控的走勢。相關貼文迅速引來大量回應，討論焦點圍繞貴金屬是否已進入末升段，以及通膨、美元與原物料全面走揚的連鎖效應。

散戶總是憑感覺買股票、緊張就加碼或停損 飆股女王：四大條件打造進場SOP

散戶最大的問題就是沒有進場標準，總是憑感覺買賣股票，只要掌握四大法寶，就能找到最佳進場時機…

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。