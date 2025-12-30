黃董又出手？力積電（6770）參與軟銀AI超級電腦計畫…網：還有兩天可以相信

力積電（6770）再度傳出國際合作利多，根據日媒報導，力積電將參與由日本軟體銀行（Softbank）主導的新一代AI與超級電腦記憶體開發計畫。該計畫由軟銀新設公司「Saimemory」擔任指揮中心，結合英特爾（Intel）的堆疊技術與東京大學的散熱傳輸技術，目標開發出容量比現有高頻寬記憶體（HBM）大2倍、耗電量僅需一半的新型記憶體，預計2029年度建立量產體系。

這項官民合作計畫預計在2027年度前投入80億日圓開發經費，除了軟銀、富士通與日本理化學研究所參與投資，日本政府也預料將提供補助。計畫核心在於提升日本半導體自給率，以因應2030年算力需求激增。力積電將與日本新光電氣工業負責計畫的試產與製造，這也是力積電繼過去與日本SBI控股合作案波折後，再度於日本市場的重要動作。

針對這項跨國合作，PTT網友的反應普遍偏向戲謔與不信任。由於時值2025年12月底，不少網友引用過去「年底就懂」的梗諷刺：「到底要放幾個利多」、「年底真的懂了」、「大家要珍惜，剩兩天可以相信」。網友對利多新聞感到疲乏，認為即便新聞熱度高，但eps若持續為負值，股價反應恐有限，直言參與開發不代表能接到實質大單。

部分產業分析則對合作對象提出質疑，認為開發下一代HBM規格不找SK海力士、三星或美光等三大龍頭，反而找上力積電與處於轉型困境的Intel，策略成功機率堪憂。網友留言批評：「三大廠如果制定下一代HBM規格，誰會用這個方案」、「參與開發就是賠錢的意思」。更有意見提及2024年SBI社長對力積電的負面評論，認為日方可能再度面臨與黃董合作的變數。

儘管市場酸言酸語不斷，仍有支持者期待Q1的「作夢行情」與轉機。支持觀點認為，若力積電能成功建立量產體系並切入AI超級電腦供應鏈，長期競爭力將大幅提升。然而多數股民仍聚焦於即將公布的財報表現，認為「黃董只要不出來說話都是利多」，在技術實力與量產體系未到位前，這類長遠的開發計畫對股價的實質貢獻仍有待商榷。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。