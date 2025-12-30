明年2026押美股還台股？掀網論戰：台積電確定性高、但台美難脫勾

台股今年持續向上，一名網友在PTT發文請益，指出今年美股表現「小輸台股」，輝達走勢未如預期強勁，反觀台股有台積電與供應鏈受惠AI敘事，但台美兩邊目前都在歷史高檔，讓他好奇2026年該看好美股或台股。貼文並提到明年初可能有「超強的SpaceX登場」帶動美股，成為網友討論焦點。

原PO認為，今年股市主軸仍是AI題材，台股等於買「賣鏟子」的台積電與「組裝鏟子」供應鏈，美股則以輝達等科技股為代表，但兩市場都已處高位，擔心追高風險。同時他以自身觀察提問，若美股在新題材催化下再起，是否可能重新超越台股。

原PO在文中以對比角度整理疑問：一方面承認台積電在AI鏈條中的角色更具確定性，另一方面也擔憂美股題材輪動更快、資金更集中，若美股轉強，台股是否只能被動跟隨；並以「只看一年」的績效感受出發，希望板友給出2026年的配置方向。

多數網友傾向「都買」分散風險，認為台美走勢高度連動，「美股會漲台積電業績就不可能差」，反之台積電若轉弱也意味美股景氣走差，屬於「唇亡齒寒」。不少人直接點名台積電是台股確定性最高標的，並建議以台積電或台股正2搭配美股大盤配置；也有人提出比例如7:3，理由包含台灣地域風險與美股市場更易分散。

不同意見則聚焦原PO的前提與題材判斷，有網友質疑「哪來自信美股輸台股」，認為可能是原PO個人帳戶績效差異，並反駁輝達其實從低點大幅上漲；也有人提醒SpaceX是否真在明年初「登場」仍有不確定性。另有網友指出，美股板塊更豐富、台股偏硬體，景氣轉弱時可能「全軍覆沒」，並有人延伸到原物料、貴金屬與AI雙主題，提醒2026仍須保留現金因應波動。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。