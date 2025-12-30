銀價衝破75美元！網憂市場氛圍狂熱：下周恐無止盡上漲

國際銀價首度突破每英兩75美元、金價同步創高，引發PTT股板熱烈討論。原PO轉貼新聞後直呼黃金、白銀「天天上漲」，形容市場氛圍極度狂熱，並擔憂下周開盤恐出現投資人搶進、價格失控的走勢。相關貼文迅速引來大量回應，討論焦點圍繞貴金屬是否已進入末升段，以及通膨、美元與原物料全面走揚的連鎖效應。

根據媒體報導，銀價在地緣政治不確定性升溫下強勢上攻，避險需求推升貴金屬行情。知名財經顧問瑞卡茲預測，2026年前金價不排除上看1萬美元，白銀甚至可能飆升至每英兩200美元。暢銷書《富爸爸窮爸爸》作者清崎亦認為，近期白銀暴漲並非終點，而是更大行情的起點，並強調自己數十年來持續買進白銀。

一名網友在PTT發文表示，當前金銀走勢已近乎失控，質疑「全世界有誰能阻止它們上漲」，並認為市場情緒正在快速升溫，投資人恐在下周一蜂擁進場。他以「非常狂熱、非常瘋狂」形容現況，語帶不安，暗示行情若持續噴出，後續震盪風險恐同樣驚人。

多數網友留言延伸至原物料全面上漲的觀察，不少人點名銅價，認為若持續走高，可能帶動電纜、重電與相關族群表現，也有人提及金、銀、銅、鋁同步上漲，象徵通膨壓力加劇。有網友指出美元貶值速度過快，搭配避險需求，貴金屬走強「並不意外」，甚至開始討論礦業、ETF與實體金銀的投資機會。

但另一派聲音則顯得保守甚至警惕，有人直言「新聞開始狂報的時候」往往是風險訊號，認為白銀可能已進入末升段，也有人回顧過往行情，提醒銀價曾大起大落。部分網友則質疑下游產業恐面臨成本上升壓力，提醒原物料上漲未必全是利多。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。