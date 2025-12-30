國安基金進場逾260天「賺到下不來」？網熱議：到底是護盤還是炒股

國安基金第9次進場護盤迄今已逾260天，距離史上最長275天紀錄不遠，相關退場議題也成為市場關注焦點。PTT股板網友熱議國安基金是否「賺到不想下車」，並揣測年底最後幾個交易日可能動作，從「抱股跨年」到「獲利了結」，討論延燒成「護盤任務」與「投資績效」的界線之爭。

根據媒體報導，國安基金今年4月因台美關稅議題引發台股劇烈震盪進場。當時美國總統川普宣布對台灣實施32%對等關稅，台股4月7日單日重挫2065點，國安基金隔日開會決議進場護盤，迄今護盤時間已超過260天，連同過去多次進場逾200天，長時間護盤逐漸成常態。另有立委提及過往8次護盤累計獲利563億元，主張可研議「全民共享」或挹注社會支出，引發外界聯想護盤「賺股災財」的爭議。

一名網友在PTT分享新聞後直呼「原來國安基金還在護盤」，並以選項方式拋出操盤人「今年最後三天可能動作」，包括到PTT發2025年年報、抱股跨年「氣死空頭」、獲利了結讓多頭傷心，或繼續護盤挑戰最久紀錄。貼文語氣帶有調侃，也暗示國安基金若已大幅獲利，退場時點恐牽動市場情緒與政績解讀。

多數網友留言集中在「賺爛了當然不退」的共識，不少人認為國安基金成本落在4月股災低檔，後續台股走強「怎麼可能賠」，甚至有人戲稱「跟著國安無腦買」就能賺到流湯。也有推文指出國安基金主要任務是穩定市場，關稅談判未定、局勢仍不穩，「原因沒消失當然不會退場」，另有人打趣期待政府再發布「注意！政府幫你賺XXXX元」的宣傳式說法。

不過，反對聲音同樣明顯。有網友質疑國安基金已「脫離權責」變成投資基金，直批「護盤(X)撈錢(O)」、「政府帶頭炒股」，擔心長期駐點將模糊市場機制，甚至出現「以後出大事反倒沒子彈」的疑慮。也有人延伸討論獲利去向與制度設計，認為若真能穩定獲利，乾脆轉型主權基金、或建立更透明的績效揭露與退場規範，以回應「護盤」與「炒股」之間的爭論。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。