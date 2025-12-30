快訊

曾放話「曹家人別想碰他的錢」 曹西平立遺囑把遺產都留給他

台中新光三越氣爆5死！總店副理、台中店長等13人涉過失致死遭起訴

做好防寒準備！兩波強冷空氣將襲台…仍不排除「寒流」 最冷時間點曝

國安基金進場逾260天「賺到下不來」？網熱議：到底是護盤還是炒股

聯合新聞網／ 綜合報導
台股近期緩步盤堅。（本報系資料庫）
台股近期緩步盤堅。（本報系資料庫）

國安基金第9次進場護盤迄今已逾260天，距離史上最長275天紀錄不遠，相關退場議題也成為市場關注焦點。PTT股板網友熱議國安基金是否「賺到不想下車」，並揣測年底最後幾個交易日可能動作，從「抱股跨年」到「獲利了結」，討論延燒成「護盤任務」與「投資績效」的界線之爭。

⭐2025總回顧

根據媒體報導，國安基金今年4月因台美關稅議題引發台股劇烈震盪進場。當時美國總統川普宣布對台灣實施32%對等關稅，台股4月7日單日重挫2065點，國安基金隔日開會決議進場護盤，迄今護盤時間已超過260天，連同過去多次進場逾200天，長時間護盤逐漸成常態。另有立委提及過往8次護盤累計獲利563億元，主張可研議「全民共享」或挹注社會支出，引發外界聯想護盤「賺股災財」的爭議。

一名網友在PTT分享新聞後直呼「原來國安基金還在護盤」，並以選項方式拋出操盤人「今年最後三天可能動作」，包括到PTT發2025年年報、抱股跨年「氣死空頭」、獲利了結讓多頭傷心，或繼續護盤挑戰最久紀錄。貼文語氣帶有調侃，也暗示國安基金若已大幅獲利，退場時點恐牽動市場情緒與政績解讀。

多數網友留言集中在「賺爛了當然不退」的共識，不少人認為國安基金成本落在4月股災低檔，後續台股走強「怎麼可能賠」，甚至有人戲稱「跟著國安無腦買」就能賺到流湯。也有推文指出國安基金主要任務是穩定市場，關稅談判未定、局勢仍不穩，「原因沒消失當然不會退場」，另有人打趣期待政府再發布「注意！政府幫你賺XXXX元」的宣傳式說法。

不過，反對聲音同樣明顯。有網友質疑國安基金已「脫離權責」變成投資基金，直批「護盤(X)撈錢(O)」、「政府帶頭炒股」，擔心長期駐點將模糊市場機制，甚至出現「以後出大事反倒沒子彈」的疑慮。也有人延伸討論獲利去向與制度設計，認為若真能穩定獲利，乾脆轉型主權基金、或建立更透明的績效揭露與退場規範，以回應「護盤」與「炒股」之間的爭論。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

護盤 國安基金 台股 PTT 炒股 川普 關稅

延伸閱讀

買10張00940資產秒砍半！他曝2025投資操作歷程「收益近60萬元」

他2025「被川普嚇到」操作保守⋯躺平一年竟也賺16％！

存股哥12月結算存股紀錄公開…0056＋0050用質押慢慢滾：槓桿非拿來賭的

首檔主題式主動ETF00992A今上市！法人看好：2026年多頭續發力、逢低卡位

相關新聞

黃董又出手？力積電（6770）參與軟銀AI超級電腦計畫…網：還有兩天可以相信

力積電（6770）再度傳出國際合作利多，根據日媒報導，力積電將參與由日本軟體銀行（Softbank）主導的新一代AI與超級電腦記憶體開發計畫。該計畫由軟銀新設公司「Saimemory」擔任指揮中心，結

國安基金進場逾260天「賺到下不來」？網熱議：到底是護盤還是炒股

國安基金第9次進場護盤迄今已逾260天，距離史上最長275天紀錄不遠，相關退場議題也成為市場關注焦點。PTT股板網友熱議國安基金是否「賺到不想下車」，並揣測年底最後幾個交易日可能動作，從「抱股跨年」到「獲利了結」，討論延燒成「護盤任務」與「投資績效」的界線之爭。

他2025「被川普嚇到」操作保守⋯躺平一年竟也賺16％！

2025年進入倒數之際，不少人開始整理今年的投資戰績。一名PTT網友以「2025年躺平族正常版年報」分享投資成果，表示全年幾乎沒有進出，僅單純持有資產「躺著看變化」，仍繳出報酬率約16%績效，引發網友熱議。討論焦點集中在原PO對4月修正行情的評價，直言「還沒跌多少就漲回去了」，此說法在板上掀起正反兩極論戰。

銀價衝破75美元！網憂市場氛圍狂熱：下周恐無止盡上漲

國際銀價首度突破每英兩75美元、金價同步創高，引發PTT股板熱烈討論。原PO轉貼新聞後直呼黃金、白銀「天天上漲」，形容市場氛圍極度狂熱，並擔憂下周開盤恐出現投資人搶進、價格失控的走勢。相關貼文迅速引來大量回應，討論焦點圍繞貴金屬是否已進入末升段，以及通膨、美元與原物料全面走揚的連鎖效應。

散戶總是憑感覺買股票、緊張就加碼或停損 飆股女王：四大條件打造進場SOP

散戶最大的問題就是沒有進場標準，總是憑感覺買賣股票，只要掌握四大法寶，就能找到最佳進場時機…

證券公司月薪2萬開戶小妹不用盯盤 靠1條均線找到200％飆股

投資不用搞得那麼複雜，一直衝進衝出只會讓自己更累！與其每天盯盤緊張兮兮，不如學會順著…

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。