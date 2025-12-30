散戶總是憑感覺買股票、緊張就加碼或停損 飆股女王：四大條件打造進場SOP

散戶最大的問題就是沒有進場標準，總是憑感覺買賣股票，只要掌握四大法寶，就能找到最佳進場時機，投資一定要有SOP，不能靠猜測進場。

你是不是也曾經抱怨過：「為什麼我總是一買就跌、一賣就漲？」這個問題背後的原因其實很簡單：大部分散戶都沒有明確的進場標準，只是憑感覺在買賣股票。

我以前在券商的時候，最常看到「勤勞但焦慮」型的散戶，他們每天早上六點半就起床追新聞、看社團，開盤秒下單，尾盤再緊張加碼或停損，他們覺得自己很努力，卻不知道自己其實一直在猜，猜今天會不會漲、猜明天會不會反彈，猜這個利多會不會帶來突破……，各種無畏的猜測，把自己搞得好疲累。

相信多人有類似的經歷，看到新聞說某家公司有新產品發表就急著進場，結果隔天開盤就跌停；聽朋友說某檔股票很會漲就跟著買，結果買進後就開始一路下滑。總是「聽誰說」，其實就是沒有明確進場標準的典型案例。

其實投資不能憑感覺、不能靠運氣，更不能「聽誰說」，你要有一套明確的進場標準，而所有的答案都在K線圖中，每一根K棒都記錄著當天投資人的情緒和行為，紅K棒代表買方力量較強、黑K棒代表賣方力量較強，當我們把這些K棒連在一起看時，就能清楚看出股票的趨勢方向。

K線圖不會說謊，也不會被人為操控，它就像股票的健康檢查報告，忠實記錄著每一天的交易狀況，新聞可能有假、消息可能被包裝，但K線圖絕對是真實的，因為它反映的是真金白銀的交易結果。

想要在股市中持續獲利，最重要的就是一套明確的進場標準作業流程（SOP），不能隨意更改，也不能因為一時的情緒波動就放棄，而是要像飛行員起飛前的檢查清單一樣，每一項都要確實執行。

進場SOP就是四大法寶：均線、趨勢線、型態、成交量，這四個條件必須同時符合，缺一不可。為什麼要這麼嚴格？因為股市是個金錢遊戲，你賺的錢是因為有系統的交易，如果不夠謹慎，很容易就成為別人的提款機。

進場條件1：站上20週均線

20 週均線是我判斷多空趨勢最重要的工具，當股價站上20週均線時，代表行情偏多頭；當股價跌破20 週均線時，代表行情偏空頭，所以「站上20 週均線」就是選股的第一道關卡。

為什麼建議看週線？因為日線比較容易被短期波動干擾，今天漲、明天跌，比較看不出真正的趨勢方向。週線就不一樣了，它把一週的交易結果濃縮成一根K棒，能夠真實呈現市場的中長期走向。日線就像每天的天氣，今天晴天、明天下雨，變化很快；但週線就像季節，春夏秋冬有明確的趨勢方向，能告訴我們股票真正的多空方向。

股票市場一個禮拜營業五天，除了週末假日沒開市，其餘時間都有營業，只要有本事，股市可以是你的提款機，但前提是你要學會看懂市場趨勢現在是什麼方向，而20 週均線就是判斷多空最基本的工具。

進場條件2：突破趨勢線

當股價站上20 週均線後，要觀察它有沒有突破趨勢線，這個突破訊號代表原本的盤整格局被打破，多頭開始發動攻擊。為什麼要等突破才進場，直接站上20 週均線不就可以了嗎？原因很簡單，光是站上20週均線還不夠明確，股價可能只是暫時站上去，很快又跌回來，或出現來來回回盤整的走勢，必須要看到趨勢線突破，才代表這檔股票真的要開始走強了。

20週均線就像是股票的體檢報告正常，而突破趨勢線才是醫生宣布病人可以出院了，體檢正常不代表馬上就能出院，還要等其他各項指標都確認了，才能真正放心。

進場條件3：出現W底型態

W底型態告訴我們股票已經完成築底，準備展開上攻，W底的精髓在於「底底高、峰峰高」這八個字，這包含了股票從弱轉強的全過程。

什麼是「底底高」？就是股票跌了兩次，但第二次跌的時候沒有跌得比第一次低，代表賣壓在減輕。什麼是「峰峰高」？就是股票每次反彈的高點都比前一次高，代表買進力量在增強。在判斷W底型態時，最重視的就是「一底比一底高」這個特徵。如果第二個底部比第一個底部還低，那就不是好的進場時機，要等第二個底部明顯比第一個底部高時，才會判讀這是準備起漲的訊號。

進場條件4：成交量爆大量

成交量是確認市場熱度重要的指標，當週成交量出現爆量時，代表有資金開始關注這檔股票，通常是有大戶在照顧的訊號。股票市場上，有量就有價，所以股價要大漲之前，一定會先有成交量的配合，這就像火箭發射前要先點燃燃料一樣，股票要大漲前，也需要成交量這個燃料。

當「底部盤整爆大量」而且「突破趨勢線」，這就是一個非常明顯的進場訊號，股票經過一段時間的盤整後，如果突然出現爆量，代表市場對這檔股票的關注度突然提高，很可能有重要的轉折要發生。

成交量就像股票的人氣指標，告訴我們有多少人在關注和交易這檔股票，當成交量突然放大時，通常代表有市場大戶的資金開始進場，或是有重要變化影響市場對這檔股票的看法。

當股票同時符合以上四個進場條件，就是明確的進場訊號，這時候股票正在告訴我們：「行情準備發動了！」而我們投資人要做的，就是評估風險，計算可能發生的虧損，跟著這個訊號進場。

（本文出自《飆股女王林恩如》作者：林恩如)

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。