證券公司月薪2萬開戶小妹不用盯盤 靠1條均線找到200％飆股

很多人以為投資要每天進進出出才會賺錢，結果搞得自己精疲力盡，其實真正會賺錢的人，都知道找到對的方向後就耐心等待，讓市場自己走完整個趨勢，你只要搭順風車就好了。

投資不用搞得那麼複雜，一直衝進衝出只會讓自己更累！與其每天盯盤緊張兮兮，不如學會順著大趨勢搭順風車，專心抓住行情的那一大段。時間多了、心情也輕鬆，錢自然就會慢慢累積起來，你會發現，投資其實沒想像中難，反而可以讓生活過得更自在。

本文出自《飆股女王林恩如》 趨勢波段操作最大的優點，就是讓你「在市場震盪時安然自處」，我一直不斷強調：「股市是場馬拉松，不是百米賽跑。」意思就是，拚命搶快只會讓體力消耗殆盡，懂得休息和調整步調的人，反而能保持耐力、走得最遠。

不少人剛開始學投資時，不想放棄每一次的短線機會，結果忙得昏頭轉向、睡不好、生活品質下降。很多學員告訴我，開始運用趨勢波段交易以後，發現自己終於可以正常過日子，市場一有風吹草動也不再驚慌失措。

學會趨勢波段交易，就能保持紀律、避免情緒化操作，資金運用更有效率，也能真正體會「讓市場幫你賺錢」，而不是讓投資變成隱形的精神折磨。

優勢1：不用頻繁進出

趨勢波段交易讓你遠離追逐短線的焦慮，不用被盤面綁架，把時間還給自己，讓投資和生活可以並行，不需要每天緊張兮兮盯著螢幕，也不用擔心錯過什麼瞬間機會，只要掌握大方向、設好停損，行情沒有改變就安心持有，這樣才能真正享受投資帶來的自由感。

當你不再每天進進出出，就能遠離市場裡的各種雜訊和短線消息，少了這些干擾，你會發現自己判斷更冷靜、操作也更有依據，最大的收穫是培養出等待的耐心和遵守紀律的習慣。趨勢波段交易強調的是「對的時機才行動」，而不是被市場牽著鼻子走，這種操作方式，讓你能夠真正參與一段完整的行情，不會因為一時的波動就被洗出場，長期下來，資金才能穩定成長，投資也變得更有章法。

趨勢波段交易強調紀律與耐心，因為小資族沒有太多資金承受一次又一次的錯誤，所以必須在對的時機才行動，不被短期雜訊牽著走。只要趨勢沒改變，就穩穩持有，讓市場的力量幫你推進；一旦趨勢轉向，就果斷撤退，保住本金，為下一次機會蓄力。

長期執行下來，還能平穩地增加資金，不會因為幾次短線誤判就回到原點。對小資族來說，這不只是投資策略，更是累積財富、翻轉資產的可行道路，因為你的本金有限，就更應該用最有效率的方式，跟對趨勢走到底。

優勢2：小資金變大資金

很多人或許會覺得投資是有錢人的遊戲，沒有個幾百、幾千萬根本不用想，其實這個想法不全然正確！我自己就是從小資族開始的，當年在證券公司當開戶小妹，月薪才兩萬多，也是一點一滴慢慢累積經驗和本金，靠著時間與正確的方法，逐步累積自己的資產。

投資從來不是比誰的錢多，而是比誰的方法正確，我見過太多有錢人，手上握有幾億的資本，卻因為錯誤的投資方法，最後一夕之間化為烏有；反過來，也有不少小資族，起步時資金有限，但因為掌握了正確的策略，幾年後資產就翻了好幾倍。關鍵不在於你有多少錢，而在於你是否學會正確的投資方式，當方法對了，時間會成為你的盟友，就算本金不大，也能一步步走向財務自由。

對於資金有限的小資族，每一筆錢都格外珍貴，這意味著，你不能像大戶隨意在市場上頻繁進出、到處試單，因為每一次失誤，對資金的打擊都非常明顯，與其把時間與金錢浪費在短線的高壓競速裡，不如選擇更穩健、獲利更高的策略─趨勢波段交易。

趨勢波段最大的好處就是以小博大，不需要每天盯盤、不必猜高低點，只要等到趨勢明確、風險可控時進場，然後耐心抱住中段行情，就能讓有限的資金創造出可觀的回報，這是一種「用時間換空間」的最佳方法。你可以專注本業繼續上班、繼續過正常生活，只要每週花10 分鐘看圖做功課，這對有工作的小資族來說，是很大的優勢。

優勢3：搭上趨勢順風車

「圖中自有黃金屋」是我沉浸在K線圖中最大的領悟，看懂K線圖就像看懂股市尋寶圖一樣，它會告訴你趨勢的方向，當股價站上20週均線、成交量放大，就是多頭趨勢的訊號，這時候進場，小資金就有機會搭上整個趨勢的順風車。

股市有多頭也有空頭，這是很自然的現象，不要想著去對抗趨勢，要學會順應趨勢。當多頭趨勢來的時候，就順著多頭走；當空頭趨勢來的時候，就學會放空，這就是我常說的「順勢而為」。

如果你現在手上只有10 萬、20 萬，不要覺得太少，也不要等到有100 萬才開始投資。建議從一半的錢開始，比如你有20 萬，就用10 萬開始練習，另外10 萬當作緊急備用金，這樣投資起來會比較安心。我見過太多原本只是小資族的學員，後來都成了投資高手，他們的祕訣就是：用對方法、堅持執行、耐心等待，我相信你也可以做到！

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。